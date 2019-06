Trump, Meksika’ya uygulayacağı ‘yasa dışı göçmen vergisinden’ vazgeçti

ABD Başkanı Donald Trump, Twitter hesabından yaptığı açıklamayla, Meksika’ya uygulanacağını bildirdiği gümrük vergilerinin süresiz olarak askıya alındığını duyurdu.

ABD Başkanı Trump, açıklamasında, “ABD ile Meksika’nın (yasa dışı göçmenlerin durdurulması konusunda) anlaşmaya vardığını açıklamaktan memnuniyet duyuyorum. Pazartesi günü ABD tarafından Meksika’ya karşı uygulanacağı ilan edilen gümrük vergileri süresiz olarak durdurulmuştur” ifadelerini kullandı.

I am pleased to inform you that The United States of America has reached a signed agreement with Mexico. The Tariffs scheduled to be implemented by the U.S. on Monday, against Mexico, are hereby indefinitely suspended. Mexico, in turn, has agreed to take strong measures to….

