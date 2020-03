Trump, hayatın 12 Nisan’a kadar normale dönmesini istiyor

ABD Başkanı Donald Trump, yeni tip Corona virüs (Covid-19) salgını dolayısıyla bazı önlemlerin hayata geçirildiği ülkede, hayatın bir an önce normale dönmesini istediğini belirterek, “Ekonomimizi Paskalya Bayramı’na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum.” ifadesini kullandı.

ABD Başkanı Donald Trump ve Beyaz Saray Covid-19 ile Mücadele Görev Gücü üyeleri, Fox televizyonunda telekonferans yoluyla, doktor Mehmet Öz de dahil olmak üzere uzmanların ve ABD halkının sorularını yanıtladı.

ABD’de her yıl grip nedeniyle on binlerce kişinin yaşamını yitirdiğine işaret eden Trump, “Araba kazalarında da her yıl Covid-19’dan çok daha fazla insan kaybediyoruz. Ama otomobil firmalarına, üretimi durdurma çağrısı yapmıyoruz. Herkes işine dönmeli.” değerlendirmesinde bulundu.

Trump, geçen hafta yayımladıkları 15 günlük eylem planlarının yeterli olacağını ve ekonomik önlemleri gelecek hafta gevşetmeyi istediklerini kaydederek, “Ekonomimizi Paskalya Bayramı’na (12 Nisan) kadar eski haline getirebilirsek, sevineceğim. İnsanların bir an önce işlerinin başına dönmesine istiyorum.” dedi.

Söz konusu eylem planının vadesi dolduğunda yeni yol haritası için gerekli adımları atabileceklerini söyleyen Trump, “Daha önce hiç bu tür önlemler almadık ama şimdi almak zorundaydık. Bu salgın, ülkemiz için çok acı verici ve istikrarı bozucu bir durum.” diye konuştu.

“DEPRESYON, İNTİHARA SÜRÜKLER”

Doktor Mehmet Öz, Trump’a “Sayın Başkan, Paskalya’da hayatı normale döndürmek istediğini söylediniz, peki bunun tıbbi açıdan güvenli olduğunu nasıl düşünüyorsunuz?” sorusunu yöneltti.

Trump ise insanların işe gitmek yerine evlerinde kapalı kalmasının onları depresyona sürükleyeceğini iddia ederek, “İnsanlar, bir taraftan iş yerleri kapanırken bir taraftan da bir odada kapalı kalmak yerine, iş yerlerini kurtarmayı isterler. Biliyorsunuz depresyon, intihara sürükler. Şuna güçlü bir şekilde inanıyorum ki insanları evlere kapatmaya devam edersek, daha fazla insanı kaybedeceğiz. 2 yıl ülkenin kapalı kalmasını isteyecek doktorlar olacaktır. Ama biz bu ülkeyi eski haline getirmek istiyoruz. Bizim ülkemiz insanları eve kapatmak için kurulmadı.” ifadesini kullandı.