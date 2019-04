Trafik kazasından sonra komaya giren kadın 27 yıl sonra uyandı

Birleşik Arap Emirlikleri’nde oğlunu okula götürürken bindiği araç kaza yapan Munira Abdulla, 27 yıllık komanın ardından uyandı.

Kaza gerçekleştiği gün 4 yaşında olan oğlu Omar şimdi 32 yaşında. Omar, “Umudumu hiç kaybetmedim, bir gün uyanacağını biliyordum” dedi.

Kaza, 1991 yılında, Birleşik Arap Emirlikleri’nin Al Ain şehrinde gerçekleşti.

32 yaşındaki Munira Abdulla’ın oğlunu okula götürmek için bindiği araç, bir okul servisiyle çarpıştı. Genç anne komaya girerken, o zaman 4 yaşında olan oğlu Omar, kazayı küçük sıyrıklarla atlattı.

Munira, yattığı hastanede yıllarca tüple beslendi ve fizyoterapi seanslarına girdi. Doktorlar ise gözlerini açabilme ihtimalinin çok düşük olduğunu söyledi.

Ancak 2017’de Kraliyet Mahkemesi, aileyi farkına varınca Almanya’da tedavi görmesi için yardımda bulundu.

