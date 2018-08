Tembellik uzun yaşamak için iyi bir yöntem olabilir

Yapılan bir araştırma, düşük enerji gereksinimi duyan canlıların hayatta kalma şansının daha yüksek olduğunu ortaya koydu.

Bilim adamları, daha yüksek metabolik hıza sahip türlerin yok olma ihtimalinin biraz daha sakin olanlara göre daha fazla olduğunu keşfettiler.

Biological Science adlı dergide yayımlanan araştırmada elde edilen bulgulara göre tembellik hayatta kalma şansının da artması anlamına geliyor.

Kansas Üniversitesi Biyolojik Çeşitlilik Enstitüsü ve Doğa Tarihi Müzesi’nden akademisyen Luke Strotz, bu durumun ihtiyaç duyulan enerji oranıyla ilgili olduğunu belirtti. Buna göre düşük enerji gereksinimi daha uzun yaşama ihtimalinde de beraberinde getiriyor.

New research suggests evolution might favor 'survival of the laziest' @KUNews @RSocPublishing https://t.co/pyCt7SbQSn

— Phys.org (@physorg_com) August 21, 2018