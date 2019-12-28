Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı saldırı: 2’si Türk en az 90 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü bir aracın işlek bir caddede patlaması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik” açıklamasında bulundu.

Cumartesi sabahı yapılan bombalı saldırının maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi. Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, patlamanın yoğun bir zamanda yapıldığını, yaralılar arasında çocuklar ve otobüsle seyahet eden çok sayıda üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyledi.

Patlama, çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

WATCH: Video shows aftermath after truck bombing on Mogadishu road; at least 94 people are believed to have been killed pic.twitter.com/YiT8FhJfXI — BNO News (@BNONews) December 28, 2019

Çavuşoğlu’dan açıklama: Ölen Türk ve Somalili vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

Patlama sonrası şehrin üzerine siyah bir dumanın kapladığı görülürken, yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı.