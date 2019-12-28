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Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı saldırı: 2’si Türk en az 90 ölü

28 Aralık 2019

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü bir aracın işlek bir caddede patlaması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik” açıklamasında bulundu.

Cumartesi sabahı yapılan bombalı saldırının maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi. Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, patlamanın yoğun bir zamanda yapıldığını, yaralılar arasında çocuklar ve otobüsle seyahet eden çok sayıda üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyledi.

Patlama, çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

Çavuşoğlu’dan açıklama: Ölen Türk ve Somalili vatandaşlarımıza Allah’tan rahmet diliyorum

Türkiye dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu saldırı sonrası yaptığı açıklamada, “Mogadişu’da meydana gelen hain terör saldırısında hayatını kaybeden iki vatandaşımıza ve diğer masum Somalili kardeşlerimize Allah’tan rahmet diliyorum. Kardeş Somali’nin daima yanında olacağız. Teröre karşı mücadelemiz kararlılıkla devam edecek” diye konuştu.

Patlama sonrası şehrin üzerine siyah bir dumanın kapladığı görülürken, yetkililer ölü sayısının artabileceğini açıkladı.

Saldırıyı herhangi bir örgüt üstlenmedi ancak El Kaide bağlantılı Eş-Şebab örgütünün ülkede sık sık saldırı düzenlediği biliniyor. Örgüt son dönemlerde kontrol noktaları ve deniz kenarındaki oteller gibi yüksek profilli yerleri hedef alıyordu.

ABD Başkanı Donald Trump’ın başa geçmesinden sonra Somali’de El Şebab’ın etkili olduğu ülkenin güney ve orta kesimlerine sık sık hava saldırısı düzenledi. Örgüt, iş insanlarından ve ülkeye gelen turistlerden haraç alarak her sene milyonlarca dolar gelir elde ediyor ve kendini bu şekilde finanse ediyor.

euronews.

 



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