Somali’nin başkenti Mogadişu’da bombalı saldırı: 2’si Türk en az 90 ölü

Somali’nin başkenti Mogadişu’da bomba yüklü bir aracın işlek bir caddede patlaması sonucu en az 90 kişi hayatını kaybetti, 50’den fazla kişi de yaralandı.

Türkiye’nin Somali Büyükelçisi Mehmet Yılmaz, “2 vatandaşımızı kaybettiğimizi teyit ettik” açıklamasında bulundu.

Cumartesi sabahı yapılan bombalı saldırının maliye bakanlığına ait vergi kontrol noktasını hedef aldığı belirtildi. Yüzbaşı Muhammed Hüseyin, patlamanın yoğun bir zamanda yapıldığını, yaralılar arasında çocuklar ve otobüsle seyahet eden çok sayıda üniversite öğrencilerinin de olduğunu söyledi.

Patlama, çevredeki iş yerlerinde ciddi hasara yol açtı.

