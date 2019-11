Şili Devlet Başkanı Pinera istifa etmeyeceğini açıkladı

BBC’ye bir röportaj veren Şili Devlet Başkanı Sebastian Pinera, eylemcilerin talebini hatırlatarak istifa edip etmeyeceğini soran Güney Amerika muhabiri Katy Watson’a “Hayır” yanıtını verdi.

30 yıllık bir süreçte demokrasiyi geliştirdiklerini, yoksulluğu azalttıklarını ve bunun da bir ‘başarı hikâyesi’ olduğunu söyleyen Pinera, “Her şey iki hafta önce değişti” dedi.

Eylemlerin ardından kabinenin önemli bir bölümünde yaptığı değişikliklerin ‘kozmetik’ bir müdahale olduğu yorumlarını da reddeden Pinera, “Bu problemler son 30 yıldır birikiyordu. Bunların bir parçasından ben sorumluyum ve sorumluluğumu kabul ediyorum ama sadece ben değilim” ifadelerini kullandı.

In his first interview since anti-government protests began, Chilean President Sebastián Piñera tells BBC South America Correspondent @katywatson that he does not intend to resign: https://t.co/zy485xV5uB

— BBC News Press Team (@BBCNewsPR) November 5, 2019