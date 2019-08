Sevdiği dizi iptal edilen kadın Netflix’in önünde açlık grevi başlattı

Bilim kurgu, gizem türündeki ‘The OA’ dizisinin bir hayranı, yapımın yeni sezonunun iptal edilmesini protesto etmek için Netflix’in Hollywood’daki genel merkezinin önünde açlık grevine başladı.

Brit Marling ve Jason Isaacs’in başrolünde yer aldığı The OA, iki sezonun ardından Netflix’ten yeni sezon onayı alamamıştı.

Bu ayın başlarında gelen iptal kararının ardından Twitter’da dizinin hayranları “#SaveTheOA” (The OA’i Kurtar) etiketiyle büyük bir sosyal medya kampanyası başlatmış ve Sunset Bulvarı’ndaki Netflix genel merkezinin önünde protesto gösterisi düzenlemişti.

O hayranlardan biri olan 35 yaşındaki Emperial Young ise protestosunu bir adım daha ileri götürerek 16 Ağustos’ta Netflix binasının önünde açlık grevine başladı. Young, dizinin yeni sezonu için onay verilene kadar açlık grevine devam edeceğini söyledi.

Yesterday I spent time with the folks protesting outside of Netflix's office who are trying to #SaveTheOA, including @Emverse who is on day four of a hunger strike https://t.co/l5RsokoXUP

— Kim Renfro (@kimrrenfro) August 22, 2019