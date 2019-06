Seki duyguların tercümanı oldu

ANNESİNDEN AYRI OLMAKTAN YAKINDI:

Ünlü sanatçı Deniz Seki ağırlığı duygusal şarkılardan oluşan Elexus Hotel konseri öncesinde verdiği röportajda bayram süresinde annesinin yanında olamamaktan yakınarak şarkıcılığı kutsal bir görev olarak değerlendirdi

Muhteşem sesiyle kalplerin inceliklerine inen Deniz Seki bayramda Elexus Hotel’de sevenleriyle buluştu. 1500 kişinin bulunduğu sahnede sevenlerine unutulmaz dakikalar yaşatan sanatçı şıklığıyla da adeta göz doldurdu.

Seki, sahne öncesi röportajda şunları paylaştı: “Bayram demek; sevmek demek kucaklaşmak demek, saygı duymak demek, en yakınlarına sevdiklerine kavuşmak demek, şeker yemek ve fazla kilo almamak demek (gülerek). İşin açıkçası eski bayramlar yok. Ben çok isterdim annemin yanında olmayı ama maalesef çalışıyoruz. Emekçiyiz. Sizler de çalışıyorsunuz. Siz de bizde kutsal bir görev yapıyoruz. Heyecan satıyoruz, hayal pazarlıyoruz. Işıklar altında rengarenk gözüken dünyanın içi bazen siyah beyaz gri de olabiliyor. Acısı olan insanlar da vardır bayramlarda. Acısı olan insanlara da Allah sabırlar versin. Bayram herkese bayram gibi gelmiyor maalesef. Hepimize her gün bayram değil. Herkesin bayram günü başka bir gün. Evet bayram tarihlerimiz var ama bayramda insanların başına bazı kötü olaylar da gelebiliyor.”

Sahnede duygusal şarkılara ağırlık veren Seki, “Ben sahnede dertleşmeyi seviyorum. Sahnede çok konuşmayı sevmiyorum. Konuşmayı sevsem seyircimle kafede buluşur konuşurum. Ben onlara şarkı söylemekle mükellefim. Zaten şarkı sözlerimi dinlerlerse içimde anlattığım o kadar çok şey var ki. Bunlarla konuşmama gerek yok. Her aşka da şarkı yazılmaz. Şarkı yazarken tema önemli. Tabi ki yaşadıklarımda çok önemli. Yazdıklarım yaşadıklarımdan ibaret. Lakin her şey de benim yaşadıklarımı anlatmıyor. Başkasının yaşantıları da var içinde. Belki bir kişiye ait belki on kişiye ait. Her şarkı her sevgiliye diye bir kanun yok. Bir kere aşık ol, doğru düzgün aşık ol yeter.” dedi.