Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Virüse yakalananların ve can kayıplarının artması üzerine alınan önlemler de gün geçtikçe sertleşiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından “eski kıtada” başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da devam ediyor.

İtalya’da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 31 bin 500’ü geçti.

Dünya genelinde görülen vaka sayısı 200 bini aştı. Şu ana kadar hastalananların 82 bin 810’u iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 6 oldu.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler:

Cezayir’de koronavirüsten ölenlerin sayısı 6’ya yükseldi

Cezayir’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya, tespit edilen vaka sayısı ise 72’ye yükseldi.

Nijerya, koronavirüs nedeniyle 13 ülkeye seyahat yasağı getirdi

Nijerya, Covid-19 salgınından en çok etkilenen 13 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı. Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirtti. Nijerya’da, bugün tespit edilen 5 yeni vakayla Covid-19 vaka sayısı da 9’a yükseldi.

İran’da 103 yaşındaki kadın koronavirüsü yendi

İran’ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, koronavirüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti. Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 103 yaşındaki kadının tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu. Çin’de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hasta da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edilmişti.

Save the Children: Koranavirüs salgını, 12 milyon göçmen çocuğu tehdit ediyor

Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), mülteci ve göçmen kamplarında yaşayan ve sayıları 12 milyonu bulduğu tahmin edilen çocuğun, koronavirüs salgını yüzünden büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Trump: ‘Çin Virüsünü’ en başından ciddiye aldım ve Çin’e ‘sınırları’ kapattım

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ‘Çin Virüsü’ olarak tanımladığı Covid-19 salgınına ilişkin mesaj yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Çin Virüsü’nü her zaman ciddiye aldım. Ve en başından beri çok iyi bir iş çıkardım. Neredeyse herkesin karşı çıkmasına rağmen vakit kaybetmeksizin Çin’le sınırları kapattım. Birçok hayat kurtuldu. Sahte haberler ve yeni hikayeler utanç verici ve yanlış” ifadelerini kullandı.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China – against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020

Dünyada koronavirüs vaka sayısı 200 bini aştı

Johns Hopkins Üniversitesi, dünya çapında teyit edilen toplam koronavirüs vaka sayısının 200 bini aştığını bildirdi. Üniversitenin online verilerine göre, 201 bin 436 kişiye virüs bulaştı. Bunlardan 82 bin 32’si iyileşti. Ancak koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 8 bin 6 kişi yaşamını yitirdi.

Çin-Avrupa uçuş trafiğini şubatta yüzde 61 azaldı

Koronavirüs (Covid-19) nedeniyle Çin-Avrupa uçuş trafiği şubatta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 61 azaldı. Çin ile yapılan uçuşlardan etkilenen ülkeler değerlendirildiğinde, en fazla düşüş yüzde 19 ile Almanya’da görüldü. Bu ülkeyi yüzde 15 ile İngiltere, yüzde 14 ile Fransa ve yüzde 11 ile İtalya izledi.

Fransa: Karantinanın neticesini 8 ile 12 gün arasında almayı umuyoruz

Fransa Sağlık Bakanı Olivier Veran, koronavirüs nedeniyle hükümetin uygulamaya koyduğu sokağa çıkma yasağının, enfeksiyonun yayılmasını azaltmaya yönelik neticesini 8 ile 12 gün içerisinde almayı umduklarını söyledi. Ayrıca Bakan Veran, karantina konusunda yumuşama göstermeyeceklerini, yasağa uymayanlara gerektiğinde müdahalede bulunulacağını da dile getirdi.

Glastonbury Festivali iptal edildi

Açık alanda canlı müzik ve sanat performanslarının sergilendiği, dünyanın ve Avrupa’nın en büyük açık hava festivallerinden biri kabul edilen ve her yıl geleneksel olarak İngiltere’nin Somerset bölgesindeki Glastonbury kentinde düzenlenen festival, Covid-19 salgını nedeniyle iptal edildi. Her yıl yüz binlerce müzikseverin ziyaret ettiği, 24-28 Haziran tarihleri arasında düzenlenmesi planlanan festivalin bu yıl 50’incisi gerçekleşecekti.

İran’da can kaybı 1135’e yükseldi

İran’da son 24 saatte koronavirüs nedeniyle 147 kişi daha hayatını kaybetti, toplam can kaybı 1135’e yükseldi. Sağlık Bakan Yardımcısı Ali Rıza Reisi, İran’daki vaka sayısının 1192 kişi artarak 17 bin 361’e ulaştığını ifade etti. Ayrıca Reisi, şu ana kadar bu virüs nedeniyle tedavi gören 5 bin 710 kişinin iyileşerek hastanelerden taburcu edildiği bilgisini paylaştı.

Koronavirüs tedbirleri dünya sinema sektörünü olumsuz etkiledi

Koronavirüsten etkilenen ülkelerde kamusal ve sosyal hayata yönelik kısıtlamalar gündeme gelirken, sosyal etkinliklerde olduğu gibi sinema sektörü de çeşitli zorluklar yaşıyor. Pek çok ülkede sinema salonlarının kapatılmasına neden olan tedbirler kapsamında, bazı yapımların vizyon tarihleri de bir bir erteleniyor. Alınan tedbirler nedeniyle, milyon dolarlık yapımların prodüksiyonları yavaşlarken, ertelenen vizyon tarihleri ve düşük hasılat rakamları sektörde zorluklar yaşanmasına neden oluyor.

Yunanistan’daki sığınmacı kamplarına personel dışında kimse giremeyecek

Yunanistan Göç ve İltica Bakanlığı, koronavirüs önlemleri kapsamında, Ege adalarındaki sığınmacı kamplarına personel dışında kimsenin girmesine izin verilmeyeceğini bildirdi.

İran’da korkutan koronavirüs senaryosu: Ölü sayısı 3 milyonu geçebilir

İran’ın önde gelen eğitim kurumlarından Şerif Teknik Üniversitesi’nde görev yapan bilim insanlarınca hazırlanan Covid-19 raporunda, “karantina uygulanmaması ve insanların virüsle mücadele konusunda yetkililerin açıkladığı talimatları dikkate almaması durumunda virüs nedeniyle 3,5 milyon kişinin hayatını kaybedebileceği” bildirildi.

Bilim insanları, karantinanın tam anlamıyla uygulanması halinde salgının zirvede olacağı nisan ayının ilk günleri için vaka sayısının 120 bin, ölü sayısının ise 12 bin civarında olacağını öngörüyor.

Kırgızistan: Umre’den dönen 3 kişide koronavirüs çıktı, ülkeye yabancıların girişi yasaklandı

Kırgızistan Sağlık Bakanı Kosmosbek Çolponbayev, ülkede ilk kez koronavirüs vakası tespit edildiğini duyurdu. Çolponbayev, düzenlediği basın toplantısında, Umre’den 12 Mart’ta dönen ve evlerinde karantinada tutulan 3 kişinin koronavirüs test sonuçlarının pozitif çıktığını açıkladı.

Yeni tip koronavirüs tespiti yapılan hastaların yaşadığı Celalabad bölgesine bağlı Suzak ilçesine giriş çıkışlar yasaklandı. Ülkede ilk Covid-19 vakasının tespit edilmesinin ardından 19 Mart’tan itibaren yabancıların ülkeye girişini yasaklandı. Müslümanlar Dini İdaresi de camilerde cuma namazları kılınmayacağını duyurdu. Cumhurbaşkanı Sooronbay Ceenbekov da yayımladığı mesajında, tüm vatandaşları sorumluluğa çağırarak, paniğe kapılmamalarını ve tüm güvenlik önlemlerine uyulmaları gerektiğini belirtti.

Moldova’da Covid-19’a bağlı ilk ölüm

Moldova’da, koronavirüs (Covid-19) nedeniyle 61 yaşında bir kadın hayatını kaybetti. Moldova Sağlık, Çalışma ve Sosyal Koruma Bakanı Viorika Dumbravyanu, düzenlediği basın toplantısında, Covid-19 teşhisi konulan kadının yapılan müdahaleye rağmen kurtulamadığını bildirdi. Dumbravyanu, kadının daha önce İtalya’ya seyahat ettiği bilgisini paylaşarak, ikamet ettiği köyün de karantinaya alındığını belirtti. Dün, Moldova’da virüs tespit edilen kişi sayısı 30 olarak açıklanmış, Moldova Parlamentosu, ülkede 15 Mayıs’a kadar acil durum kararı almıştı.

Brezilya’da koronavirüsten ilk ölüm

Brezilya’da Covid-19 nedeniyle 62 yaşındaki bir hasta hayatını kaybetti. Brezilya Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, koronavirüs vakalarının en çok görüldüğü bölgelerden Sao Paulo eyaletinde 62 yaşındaki erkek hastanın yaşamını yitirdiği ve bunun ülkede Covid-19’dan kaynaklanan ilk ölüm olduğu duyuruldu. Öte yandan ülkede 67 yeni koronavirüs vakası daha görüldüğü ve vaka sayısının 301’e yükseldiği belirtildi.

NBA yıldızı Kevin Durant koronavirüse yakalandı

Amerikan Basketbol Ligi (NBA) takımlarından Brooklyn Nets forması giyen Kevin Durant, koronavirüse (Covid-19) yakalandı. The Athletic’e açıklamalarda bulunan Durant, kendisini iyi hissettiğini, hastalığın semptomlarının gözükmediğini ancak Covid-19 test sonucunun pozitif çıktığını belirtti. Brooklyn Nets takımının 4 oyuncusunun koronavirüse yakalandığı açıklanmıştı.

ABD’de koronavirüs kaynaklı ölü sayısı 108’e yükseldi

ABD’de yeni tip koronavirüs (Covid-19) kaynaklı vaka sayısının 6 bin 362, ölü sayısının ise 108’e yükseldiği bildirildi.

Salı gecesi yapılan son güncellemeye göre ABD genelindeki koronavirüs kaynaklı ölü sayısı bir günde 20’den fazla artarak 108’e, vaka sayısı ise 6 bin 362’ye yükseldi.

Söz konusu ölümlerin 55’i virüsün ABD’de ilk görüldüğü eyalet olan Washington’dan rapor edilirken, New York’ta 13, Kaliforniya’da 12 ölüm haberi rapor edildi.

AB’den ‘geç kaldık’ itirafı

Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa olarak başlangıçta yeni tip koronavirüsü hafife aldıklarını söyledi.

Ursula Von der Leyen, Bild gazetesine yaptığı açıklamada, ”Bence uzman olmayan hepimiz başlangıçta daha Çin’de yani Vuhan’da iken koronavirüsü hafife aldık. Ancak bu arada bunun bizi uzun süre meşgul edecek bir virüs olduğu da anlaşıldı. Tavsiyeleri dinlememiz çok önemli virüsün yayılmaması için. İki hafta önce ya da üç hafta önce kulaklarımıza sert, acımasız gelen tüm bu önlemlerin şimdi olması gerektiğini anladık.” ifadelerini kullandı.

Avustralyalıların yurt dışına seyahat etmeleri yasaklandı

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, koronavirüse karşı verilen mücadele kapsamında yurt dışına seyahatlerin yasaklandığını açıkladı.

Morrison, “Avustralyalıların seyahat yasağını tüm dünya için 4. seviyeye (SmartTraveller kurallarına göre 4. seviye : ‘‘Sağlık ve güvenliğiniz aşırı risk altında. Bu yere gitmemelisiniz.’’) yükseltiyoruz. Avustralya tarihinde ilk kez gerçekleşti. Yurt dışına çıkmayın, bu talimat çok açık.” ifadelerini kullandı.

Alınan tedbirler kapsamında yaşlı bakım evlerine ziyaretlere kısıtlama getirildiğini belirten Morrison, el sıkışmama veya sarılmama tavsiyesinde de bulundu.

İsrailli iki bakan koronavirüs şüphesiyle karantinaya alındı

İsrail İçişleri Bakanı Aryeh Deri ile Tarım Bakanı Tzachi Hanegbi, yeni tip koronavirüs (Covid-19) şüphesiyle karantinaya alındı.

İsrail Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, ülkede 13 kişide daha Kovid-19 tespit edildiği ve toplam vaka sayısının 337’ye yükseldiği belirtildi.

Tel Aviv yönetimi, daha önce, ülkeye gelen İsrailliler ile yabancıların Kovid-19 nedeniyle 14 gün boyunca karantinada kalmalarını kararlaştırmıştı.

Tunus’ta kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildi

Tunus Cumhurbaşkanı Kays Said, yeni tip koronavirüsün yayılmasını engellemek için ülke genelinde kısmi sokağa çıkma yasağı ilan edildiğini duyurdu.

Devlet televizyonuna konuşan Said, bugünden başlamak üzere yerel saatle 18.00 ile 06.00 arasında tüm ülkede kısmi sokağa çıkma yasağı uygulanacağını, askeri kuvvetler ile iç güvenlik birimlerinin de yasağın uygulanması için devriye gezeceğini kaydetti.

Hayatın en geç 2 hafta içinde normal seyrine döneceğini söyleyen Said, salgından korunmanın bilinçli olmaktan geçtiğini vurguladı. Salgınla mücadele için vatandaşları maaşlarının yarısını ya da daha fazlasını bağışlamaya davet eden Said, kendisinin de bağışta bulunan ilk kişi olacağını bildirdi.

Tunus’ta son olarak 24 kişide Kovid-19 tespit edildiği açıklanmıştı.

İngiltere’deki önlemler

İngiltere hükümeti, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı alınan tedbirler kapsamında, vatandaşlarına evden çalışmalarını ve sosyalleşmekten kaçınmalarını tavsiye etti. Uyarıların ardından Başkent Londra’da cafe, bar, restoran, tiyatro gibi mekanlar ile merkezi caddelerin boş kaldığı gözlendi.

Salgın KKTC’de artıyor

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Sağlık Bakanı Ali Pilli, gözetim altında tutulan 13 Alman turistte yeni tip koronavirüs (Kovid-19) görüldüğünü ve vaka sayısının 20’ye yükseldiğini açıkladı.

Bakan Pilli, KKTC’de ilk vakanın görüldüğü Alman turistin en yakınındaki gruptan 39 kişiye test yapıldığını ve 13’ünün pozitif çıktığını söyledi.

Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Sağlık Bakanlığı ise ülkede 3 yeni Kovid-19 vakasının görüldüğünü açıkladı.

Böylece Kıbrıs Rum kesiminde, 2’si İngiliz üslerinde olmak üzere vaka sayısı 51’e yükseldi.

Brezilya’da alınan tedbirler

Dünyada yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konanların sayısı 200 bine yaklaşırken, ülkeler de salgının yayılmasını önlemek amacıyla yeni tedbirler almaya devam ediyor. Güney Amerika ülkesi Brezilya’da da 67 yeni koronavirüs vakası daha görülmesi ve vaka sayısının 301’e yükselmesinin ardından, hükümet tarafından yeni tedbirler alınmaya başlandı. Rio de Janeiro’nun Copacabana sahili ve çevresinde, sakinlik gözlendi.

Koronavirüs Avrupa’nın tamamına yayıldı. Son olarak Karadağ’ın da ilk 2 koronavirüs vakasını bildirmesi ile Avrupa’da Koronavirüs vakası görülmeyen ülke kalmadı.