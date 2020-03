Salgın KKTC’de artıyor – Dünya genelinde vaka sayısı 200 bini aştı

Dünya genelinde koronavirüs salgını hızla artarken ülkeler önlemlerini giderek artırıyor. Virüse yakalananların ve can kayıplarının artması üzerine alınan önlemler de gün geçtikçe sertleşiyor.

Dünya Sağlık Örgütü’nün, Covid-19 salgınının yeni merkez üssünün Avrupa olduğunu açıklamasının ardından “eski kıtada” başta İtalya olmak üzere birçok ülkede koronavirüs kaynaklı can kaybı da devam ediyor.

İtalya’da koronavirüs sebebiyle ölenlerin sayısı 45 kişi artarak 2 bin 503’e yükseldi. Ülkedeki toplam vaka sayısı da 31 bin 500’ü geçti.

Dünya genelinde görülen vaka sayısı 200 bini aştı. Şu ana kadar hastalananların 82 bin 810’u iyileşti. Hayatını kaybedenlerin sayısı ise 8 bin 6 oldu.

Dünyada koronavirüs salgınıyla ilgili son gelişmeler:

Cezayir’de koronavirüs nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısı 6’ya, tespit edilen vaka sayısı ise 72’ye yükseldi.

Nijerya, Covid-19 salgınından en çok etkilenen 13 ülkeye seyahat yasağı getirdiğini açıkladı. Nijerya Hükümet Sekreteri Boss Mustafa, basına yaptığı açıklamada, ABD, İngiltere, Çin, Japonya, İran, İsviçre, Norveç, Hollanda, Fransa, Güney Kore, Almanya, İtalya ve İspanya vatandaşlarına seyahat yasağı getirildiğini belirtti. Nijerya’da, bugün tespit edilen 5 yeni vakayla Covid-19 vaka sayısı da 9’a yükseldi.

İran’ın Simnan kentinde 103 yaşındaki bir kadın, koronavirüsü yenen en yaşlı ikinci insan olarak kayıtlara geçti. Simnan Sağlık Bilimleri Üniversitesi Rektörü Nevid Danayi, 103 yaşındaki kadının tedavi sonrası iyileşerek taburcu edildiğini duyurdu. Çin’de koronavirüse yakalanan 103 yaşındaki bir kadın hasta da 6 günlük tedavisinin ardından geçen hafta koronavirüsü yenerek taburcu edilmişti.

Uluslararası Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children), mülteci ve göçmen kamplarında yaşayan ve sayıları 12 milyonu bulduğu tahmin edilen çocuğun, koronavirüs salgını yüzünden büyük bir tehdit altında olduğu uyarısında bulundu.

Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump, ‘Çin Virüsü’ olarak tanımladığı Covid-19 salgınına ilişkin mesaj yayımladı.

Twitter hesabından açıklama yapan Trump, “Çin Virüsü’nü her zaman ciddiye aldım. Ve en başından beri çok iyi bir iş çıkardım. Neredeyse herkesin karşı çıkmasına rağmen vakit kaybetmeksizin Çin’le sınırları kapattım. Birçok hayat kurtuldu. Sahte haberler ve yeni hikayeler utanç verici ve yanlış” ifadelerini kullandı.

I always treated the Chinese Virus very seriously, and have done a very good job from the beginning, including my very early decision to close the “borders” from China – against the wishes of almost all. Many lives were saved. The Fake News new narrative is disgraceful & false!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) March 18, 2020