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Paris’te 350 bin euro’luk soygun

4 Nisan 2019
Paris otel soygun

Paris’te bir oteli basan silahlı ve baltalı iki soyguncu, yaklaşık 350 bin euro değerinde mücevher çaldı.

Fransa’nın başkenti Paris’in dünyaca ünlü Champs-Elysees Caddesi’nde film sahnelerini aratmayan banka soygunu gerçekleşti. Banka çalışanlarını bağlayıp uzun süre içeride kalan soyguncular 30 kasayı soyduktan sonra kayıplara karıştı.

Fransa’nın başkenti Paris’te şehrin en ünlü otellerinden Peninsula Hotel’i basan silahlı ve baltalı soyguncular, yaklaşık 350 bin euro değerinde mücevher çalarak kaçtı.

Fransız basınında yer alan haberlere göre, ellerinde silah ve balta olan iki maskeli soyguncu, Paris’in 16. bölgesindeki otele gece saatlerinde girdi ve otelin içindeki mağazanın vitrininde bulunan yaklaşık 350 bin euro değerindeki mücevheri torbalara doldurdu.

Hırsızların otelin önünde bekleyen araca binerek kaçtığı kaydedildi.

Polis, hırsızların yakalanabilmesi için geniş çaplı araştırma başlattı. Paris Savcılığı da soyguna ilişkin soruşturma açtı.

100 yıllık olduğu belirtilen binada geçen hafta şehri ziyaret eden Çin Devlet Başkanı Şi Cinping kalmıştı.

​Geçen hafta sonu otelin lobisinde Louis Vuitton koleksiyonundan parçalar sergilenmişti.

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