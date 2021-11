Özyalçın Construction Ltd. KAIZEN ile yine bir ilke imza attı

28 Yıldır kurulduğu günden bugüne ülkemizin köklü ve güvenilir inşaat şirketi olarak anılan Özyalçın Construction Ltd. her projesinde uyguladığı yüksek standartlarda kaliteli ürün seçimi ve sağlam bina altyapısı ile bilinmekte. Köklü geçmişinden aldığı güvenle çağdaş Kıbrıs Türk mimarisinin geçmişinden izler barındıran dokunuşlarla detaylandırdığı yeni projesi KAIZEN By Özyalçın ile adından söz ettirmeye devam ediyor.

Özyalçın Construction Ltd. Bellapais’in tarihi dokusuyla bütünleşen geniş arazi içerisinde yeralan 10 seçkin yaşam alanı sunduğu yeni projesi KAIZEN by Özyalçın için sosyal medyada yaptığı tanıtımlar ile kamuoyunun merakını uyandırmış durumda.

Özyalçın Construction Ltd. Direktörü Yağmur Özyalçın “Yaptığımız her projede daha yenilikçi, daha çağdaş ve yeşile daha çok önem veren nitelikli projelerimizi ülkemize kazandırdığımız için bizler de oldukça heyecanlıyız. Yeni projemizde “Daha iyi olmak konusunda daha iyi olun” KAIZEN felsefesini benimseyerek çalıştık. KAI – DEĞİŞİM demek, ZEN – DAHA İYİ demek. Köklü geçmişimize sahip çıkarak, kültürel değerlerimizi koruyup, sosyal sorumluluk bilinci ile çevreci kimliğimizi daha da ön plana çıkardık. Özyalçın güvencesiyle yine çok özel bir projenin temellerinin atılmasının haklı gururunu yaşıyoruz. Sektörde yeniliklere öncülük ederek, müşteri memnuniyetimizi ve yapı kalitemizi her zaman en üst seviyede koruyarak yolumuza devam edeceğiz.”

‘‘Çağdaş Kıbrıs Türk Mimarisinin Geçmişinden İzler Barındıran Dokunuşlarla Özel Olarak Detaylandırıldı’’

Özyalçın; ‘‘KAIZEN By Özyalçın projesinde çağdaş Kıbrıs Türk mimarisinin geçmişinden izler barındıran dokunuşlarla detaylandırılarak, ayrıcalıklı, nitelikli ve kendinden emin bir proje yarattıklarının altını önemle çizdi. KAIZEN’i alanında uzman kişiler ile tasarlarken her köşesinde zaman geçirmekten keyif alınacak alanlar yaratıp, zarafet dolu, sade, yalın, şık ve modern olmasının yanında, fonksiyonel ve çevreci çözümler sunarak hayatı kolaylaştırmaya özen gösterildiği vurgulandı.’’

“Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Lider” LEED Sertifika Sistemi

LEED Sertifika sistemi LEED HOMES Gold adayı villa projesi KAIZEN By Özyalçın ile Kuzey Kıbrıs’ta bir ilki gerçekleştirerek “Enerji ve Çevre Dostu Tasarımda Lider” bina yapımına öncü olundu. LEED Sertifikasına sahip bina özellikleri şu şekilde açıklandı. ‘‘LEED sertifika sistemi, Amerikan Yeşil Binalar Konseyi (USGBC) tarafından geliştirilmiş bir çevre dostu bina sertifikasyon sistemidir. KAIZEN By Özyalçın Kuzey Kıbrıs’ta ilk LEED Sertifikalı Villa Projesi olacaktır. Enerji verimli VRF sistemi, LED aydınlatma armatürleri ve yüksek performanslı cephe tasarımı kullanılması sayesinde enerji tüketimi düşürülürken fotovoltaik panel sistem alt yapısı ile çatısında kendi elektriğini üretebilme imkanı sunan ve sıcak su ihtiyacını güneş panelleriyle entegre çalışacak olan ısı pompalı boyler ile sağlayabilecek konforlu evler tasarlanmıştır. Özel su verimli armatürler kullanılarak kullanım konforunun yanında iç mekan su tüketiminde tasarruf sağlanacaktır. Ekolojik, sürdürülebilir yerel ve adapte olmuş bitkiler kullanılarak peyzaj tasarımıyla sulamada yüksek düzeyde su tasarrufu sağlanması hedeflenmiştir. İç mekan yaşam kalitesini artıracak doğal ve düşük emisyonlu malzemeler seçilerek havalandırma çözümleri yaratılmıştır. Çevreye duyarlı yapı sertifikası ile yenilik, liderlik, çevre yönetimi ve sosyal sorumluluk teşviki hedeflenmiştir. Yeni sürdürülebilirlik kavramı ile Özyalçın Construction Ltd. KAIZEN By Özyalçın ile farkındalığın enerjisiyle, daha iyiye evrilerek şimdiye kadarki en iddialı projesine temel atmanın gururunu yaşıyor.