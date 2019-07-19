Omar’ı hedef gösteren Trump’a tepki yağdı: ABD tarihinin en tehlikeli başkanı
Kongre üyesi İlhan Omar’ı bir kez daha ırkçı söylemlerle hedef alan ABD Başkanı Donald Trump’a tepki yağdı. ‘ABD tarihinin en tehlikeli başkanı’ olarak nitelenen Trump’ın artık vadesinin dolduğu belirtilirken, Omar’a ise destek yağdı.
Donald Trump’ın bu tavrı ABD siyasetinde büyük tepki çekerken, İlhan Omar’a destek mesajları yağdı.
Demokrat başkan adayları ve Kongre üyeleri, Trump’ın ‘başkanlık kampanyası’ olarak kullandığı bu ırkçı çıkışlarını sert bir dille eleştirdi, mitingde yükselen tezahüratları da ‘rezillik’ olarak değerlendirdi.
‘NEFRET VE IRKÇILIK ONU KAMÇILIYOR’
Trump’ın hedefinde olan Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, “Başkan, milyonlarca Amerikalıyı tehlikeye attı. Onun söylemleri pek çok insan için tehlikeli. Bu sadece Kongrenin üyelerine yönelik bireysel bir tehdit değil, tüm insanların hakları olduğunu düşünen herkesi, mesela İlhan’ı, tehlikeye atacak istikrarsız bir ortam yaratıyor” dedi.
Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders ise, Trump’ı ‘ABD tarihinin en tehlikeli başkanı’ olarak niteledi.
Sanders, “Trump, toplumdaki en aşağılık ve rahatszı edici akımları destekliyor. Bu nefret ve ırkçılık onu kamçılıyor. Ülke tarihimizdeki bu en tehlikeli başkana karşı birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.
#IStandWithIlhan and am proud to work with her in Congress.
Trump is stoking the most despicable and disturbing currents in our society. And that very hatred and racism fuels him. We must fight together to defeat the most dangerous president in the history of our country.
— Bernie Sanders (@SenSanders) July 18, 2019
Yine başkan adaylarından Kamala Harris de, bu tutumu ‘alçak, korkak, yabancı düşmanı ve ırkçı’ bulduğunu söyledi. Harris, “Bu başkanlık görevini lekeliyor. Trump’ı istifaya zorlamanın ve bu ülkeyi birleştirmenin zamanı geldi” dedi.
Bir diğer başkan adayı Elizabeth Warren da Trump’ın azledilmesi sürecinin başlaması gerektiğini savundu.
Öte yandan bazı kesimler de İlhan Omar’ın güvenliğinden duydukları endişeyi dile getirdi.
Kongrenin Afro-Amerikalı üyelerini temsilen kurulan Congressional Black Caucus üyesi Bobby Rush, “Trump bir Kongre üyesinin güvenliğini tehdit etti. Bu olayı bambaşka bir noktaya taşıyor” dedi.
İnsan hakları savunucusu Jesse Jackson ise Başkanı, Kongre üyelerinin ‘sırtına bir hedef tahtası yerleştirmekle’ suçladı.
OMAR: O BİR FAŞİST
Öte yandan İlhan Omar da bir açıklama daha yaptı ve “Bu başkanın ırkçı olduğunu daha önce söylemiştik. Onun bu ırkçı ifadelerini kınıyoruz. Onun bir faşist olduğuna inanıyorum” dedi.