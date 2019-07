Omar’ı hedef gösteren Trump’a tepki yağdı: ABD tarihinin en tehlikeli başkanı

Kadın Demokrat Kongre üyeleri hakkındaki “Geldiğiniz yere geri dönün” şeklindeki ırkçı çıkışına bir yenisini daha ekleyen Trump, bu üyelerden biri olan somali asıllı Müslüman siyasetçi İlhan Omar’ı ayrıca hedef gösterdi.Kuzey Carolina’da bir miting düzenleyen Trump, Omar’ı El Kaide’ye destek vermekle, Yahudi karşıtı olmakla ve 11 Eylül saldırılarını küçümsemekle suçladı. Trump’ın bu sözleri karşısında destekçileri de “Onu geri gönder” diye tezahürat yaptı.

Donald Trump’ın bu tavrı ABD siyasetinde büyük tepki çekerken, İlhan Omar’a destek mesajları yağdı.

Demokrat başkan adayları ve Kongre üyeleri, Trump’ın ‘başkanlık kampanyası’ olarak kullandığı bu ırkçı çıkışlarını sert bir dille eleştirdi, mitingde yükselen tezahüratları da ‘rezillik’ olarak değerlendirdi.

‘NEFRET VE IRKÇILIK ONU KAMÇILIYOR’

Trump’ın hedefinde olan Kongre üyelerinden Alexandria Ocasio-Cortez, “Başkan, milyonlarca Amerikalıyı tehlikeye attı. Onun söylemleri pek çok insan için tehlikeli. Bu sadece Kongrenin üyelerine yönelik bireysel bir tehdit değil, tüm insanların hakları olduğunu düşünen herkesi, mesela İlhan’ı, tehlikeye atacak istikrarsız bir ortam yaratıyor” dedi.

Demokratların 2020 başkan aday adaylarından Bernie Sanders ise, Trump’ı ‘ABD tarihinin en tehlikeli başkanı’ olarak niteledi.

Sanders, “Trump, toplumdaki en aşağılık ve rahatszı edici akımları destekliyor. Bu nefret ve ırkçılık onu kamçılıyor. Ülke tarihimizdeki bu en tehlikeli başkana karşı birlikte mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

#IStandWithIlhan and am proud to work with her in Congress.

Trump is stoking the most despicable and disturbing currents in our society. And that very hatred and racism fuels him. We must fight together to defeat the most dangerous president in the history of our country.

— Bernie Sanders (@SenSanders) July 18, 2019