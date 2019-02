Nepal’de genç kadın regl döneminde uygulanan gelenek nedeniyle öldü

Nepal’in Doti bölgesinde bir köyde regl olduğu gerekçesiyle evinde kalmasına izin verilmeyen genç kadın, kaldığı kulübede hayatını kaybetti.

The Independent gazetesinde yer alan haberde, Nepal’in bazı ücra bölgelerinde devam eden bir geleneğe göre regl döneminde olan kadınların evlerinde kalmalarına izin verilmemesi nedeniyle 21 yaşındaki Parbati Bogati’nin geceyi penceresi olmayan bir kulübede geçirmek zorunda kaldığı belirtildi.

Woman, 21, dies in freezing 'menstruation hut' where women in Nepal are forced to stay during their periods – just weeks after similar death https://t.co/e3yJUs2oSC

— Daily Mail Online (@MailOnline) February 4, 2019