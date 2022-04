Nazlı: Kaynak Sıkıntısı Servet Vergisi Alınarak Çözülebilir

Bağımsızlık Yolu Lefkoşa Bölge Sorumlusu Cansu N. Nazlı Mayıs TV’de İsmet Özgüren’in Son Nokta programına katılarak soruları yanıtlayarak ve gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Nazlı, son günlerde yaşanan ekonomik sıkıntılara dikkat çekerek, kamu görevlilerine hayat pahalılığı ödenmemesi gündeme geldiğini, özel sektör çalışanları ise zaten müzmin bir şekilde en çok ezilen en geniş kesim içinde olduğunu, özellikle asgari ücretlilerin ciddi anlamda hayatını idame ettirmekte zorlandığını bire bir gözlemlediklerini belirtti. Nazlı, “Halkın her kesimi ciddi zorluklarla başa çıkmaya çalışıyor. Halkın alışveriş yaparken, fiyatını sormadan alabildiği bir şey kalmadı, her gün her şey pahalılaşıyor, alım gücü düşüyor. Esnaf ciddi geçim sıkıntısı içinde, siftah yapmadan kepenk indiren esnaf söz konusu” dedi.

Elektrik, benzin, tüp gaz zamları jet hızıyla gelirken, indirimler kağnıyla gelemiyor diyen Nazlı, “bütün bu süreci yüzüne gözüne bulaştıran bir hükümet var ve ülke yangın yeriyken, UBP’nin kendi iç hesaplaşmasıyla boğuşmaktan memleket sorunlarına çözüm üretmemesi, UBP’ye oy veren insanların bile canına tak etme noktasına getirdi” dedi.

Nazlı: Ultra Zenginin Çıkarları Doğrultusunda Karar Alınıyor Halk Fakirleşirken Birileri Zenginleşmeye Devam Ediyor

Nazlı, UBP’nin “iktidar bizim işimiz” dediğini ancak, “biz bu ülkede hükümet etmekle iktidar olmanın ayni anlama gelmediğini yaşayarak görmekteyiz” şeklinde konuştu. Bizim ülkemizde Türkiye egemenlerinin iktidarı kadar ultra zenginlerin iktidarının da söz konusu olduğunu söyleyen Nazlı, bir avuç ultra zengin akaryakıt, tüp gaz, eğitim, sağlık ve gıda fiyatlarına karar verebiliyorken hükümetin buna seyirci kaldığını hatta paravan olduğunu belirtti.

“Muhalefet de hükümet de kaynak yok diyor. Esnaf, özel sektör ve kamu emekçisi, serbest çalışan insanlar her geçen gün krizin etkilerini yaşıyorken sadece bedel ödemeyen kesim ultra zengin kesimdir” ifadelerini kullanan Nazlı, hükümet ve muhalefetin bahsettiği kaynak sıkıntısının servet vergisi alınarak çözebileceğini söyledi.

AKSA’yla Olan Sözleşme Derhal Feshedilmeli ve Kamulaştırılmalı

Nazlı “Düzen partileri olarak ifade ettiğimiz partilerin aslında halkı temsil etmediğini sermaye temsilcisi olduğunu söylüyoruz, Faiz Sucuoğlu hükümeti bunun en güzel örneğini sergiliyor” dedi. Nazlı “Elektrikte yaşadığımız sıkıntıda hükümet paravan olmasaydı doğrudan AKSA şirketine karşı mücadele vermemiz gerektiğini daha net görecektik” vurgusunu yaptı. KIB-TEK meselesi, Kıbrıs Türk halkının var oluş mücadelesi ile doğrudan ilişkilidir diyen Nazlı, Bağımsızlık Yolu’nun AKSA’yla olan sözleşmenin derhal feshedilmesi ve kamulaştırılmasını savunduğunu belirtti.

Yerel yönetimler reformu ile ilgili de konuşan Nazlı, “yerel yönetimler reformu diye bir şey paldır küldür önümüze getirildi ve seçimlerden önce de bitirilmeye çalışılıyor. Arkasında bunun çeşitli nedenlerinin olabileceğini tahmin edebiliyoruz, Türkiye’nin bir dayatması veya batık belediyeleri kurtarmanın kısa yolu da olabilir. Kısacası bunun sağlıklı bir süreç olmadığını düşünüyoruz. Yerel yönetimler gibi halkın doğrudan yaşam alanlarını etkileyecek meselelerin halkla ve belediyelerle istişare içerisinde katılımcı bir modelle yürütülmesi gerektiğinin altını çizelim” şeklinde konuya açıklık getirdi.

Ana muhalefet partisi CTP’nin anayasayı deldirmeyeceğiz açıklamasını da eleştiren Nazlı, “tabii ki anayasayı deldirmeyelim ancak burada gözden kaçırılmaması gereken bir nokta var, o da bizim anayasal hakkımız olan kamusal ücretsiz eğitim hakkımız, kamusal ücretsiz sağlık hakkımız, sendikalaşma hakkımız gibi anayasal haklarımızın her gün delindiğidir” açıklamasını yaptı. “Eğer anayasayı deldirmemek gibi bir hassasiyetiniz varsa hükümet ettiğiniz dönemde okullarda kayıt, kırtasiye para alınmasının veya hastanede verilen ücretin önüne geçseydiniz diyen Nazlı, belki de konu anayasayla ilgili değildir” ifadelerini ekledi.

Kamuda örgütlü sendikaların aslında yalnızca kamuda örgütlü olan çalışanların değil, özel sektörde çalışanların, esnafın yani halkın diğer kesimlerinin de sorunlarını görünür kılacak bir talepler listesi oluşturması gerektiğine vurgu yapan Nazlı, bunun etrafında eylemlerini organize etmesinin oldukça önemli olduğunu düşündüklerini söyledi.

Örgütlenme dışında başka bir şansımız yok diyen Nazlı, bireysel olarak bu düzenle baş etme araçlarımız yok, bizim gücümüz ancak örgütlenmeden gelebilir açıklamasında bulundu.

Bağımsızlık Yolu

Basın Ofisi