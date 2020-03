Myanmar’da dinozor çağından kalma hamam böcekleri bulundu

New Scientist’in haberine göre; Slovakya, Çin, Rusya ve Tayland‘dan birçok enstitünün katılımıyla yürütülen çalışma sırasında yapılan keşifle ilgili ayrıntılar ‘Gondwana Research’ dergisinde yayımlandı.

Two new ancient species of cockroaches found in #cave in Myanmar https://t.co/9KlgJMtTxq

— Phys.org (@physorg_com) February 26, 2020