Milan’a dönen Ibrahimovic: Aynı Zlatan, farklı şeytan

İsveçli yıldız oyuncu Zlatan Ibrahimovic, İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Milan’a transfer oldu.

Milan Kulübünün sosyal medya hesaplarından, “IZ Coming” (IZ Geliyor) başlığıyla yapılan paylaşımların ardından, Ibrahimovic’in transferi resmen ilan edildi.

“Milan, Zlatan Ibrahimovic’in yeniden kulübümüze imza attığını açıklamaktan memnuniyet duyar.” ifadeleri kullanılan açıklamada, oyuncuyla 6 aylık bir sözleşme yapıldığı, sezon sonunda mukaveleyi 1 yıl daha uzatma opsiyonunun bulunduğu aktarıldı.

