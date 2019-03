Mavi balinaların göç rotasını hafızaları çiziyor

Bahar aylarının yaklaşmasıyla hayvanlar aleminde de göç dönemi başladı.

Dünyanın en büyük canlılarından mavi balinalar da her bahar kerevit ve istiridye gibi deniz kabuklularının peşine düşerek, Costa Rica açıklarından ABD’nin Pasifik kuzeybatı kıyısına doğru yol alıyor.

Bilim insanları, ağırlıkları 100 tonu aşan bu dev balinaların göç rotasını yakından gözlemlese de bugüne kadar rotayı neye göre belirledikleri bir sır perdesiydi.

Rota mevcut şartlara göre mi belirleniyor ya da aynı rota yılın aynı günlerinde mi izleniyor?

Amerikalı bilim insanları bu sorulara yanıt buldukları kanısında.

“Deneyimlerine dayanmak mavi balinaları güvenli bölgede hissettiriyor”

10 yıl boyunca 60 mavi balinanın hareketlerini yakından takip eden uzmanlar verileri, kabukluların beslendiği fitoplanktonların çoğaldığı dönemle karşılaştırdı.

ABD Ulusal Bilimler Akademisi yayını “Proceedings of the National Academy of Sciences” dergisinde yayınlanan araştırmaya göre mavi balinalar, bulundukları ortama göre rota çizen göçebe kara hayvanlarından farklı olarak, yer değiştirirken çoğunlukla hafızalarını kullanıyor.

Ekolojist Briana Abrahms, “Mavi balinaların hafızalarına güvendiklerini düşünüyoruz. Ya da zaman içerisinde kabuklularla ilgili zamanlamaya dair edindikleri deneyimlere dayanıyorlar.” diyor.

Abrahms’a göre bunun başlıca sebebi oldukça dinamik yapıya sahip okyanuslarda yaşam ortamlarının sürekli değişime uğraması.

Abrahms, iklim değişikliğinin de nesli tükenmekte olan mavi balinalar için bir tehlike olduğunu hatırlatıyor: “Doğal ortamlardaki değişim balinaların veya diğer hayvanların adaptasyonundan çok daha hızlı gerçekleşiyor.”

Mavi balinaların deneyimlerini referans alarak aynı rotada göç etmesi, dev hayvanların değişken okyanus şartlarında sürprizle karşılaşmaktansa güvenli bölgede kalmayı tercih etmeleri olarak görülüyor.