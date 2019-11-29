İngiltere’de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi. Bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.

Polis, yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Haziran 2017’de bir araç, Londra Köprüsü üzerindeki kalabalığın içine daldı ve sonrasındaki saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

🔴CANLI | Londra'da silah sesleri Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu Görgü tanıklarına göre Borough Market civarında patlama meydana geldi ▶️ https://t.co/ft2LFglgVx https://t.co/PTWaHohySN — euronews Türkçe (@euronews_tr) November 29, 2019