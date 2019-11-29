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Londra Köprüsü’nde bir kişi polis tarafından vuruldu

29 Kasım 2019

İngiltere’de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi. Bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.

Polis, yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Haziran 2017’de bir araç, Londra Köprüsü üzerindeki kalabalığın içine daldı ve sonrasındaki saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.

İngiltere bu ay başında ulusal terörizm tehdidini 2014’ten bu yanaki en düşük seviyeye çekmişti.

 

 



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