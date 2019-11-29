İngiltere’de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.
Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi. Bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.
Polis, yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.
Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb
— amanda** (@AmandaHunter87) November 29, 2019
Haziran 2017’de bir araç, Londra Köprüsü üzerindeki kalabalığın içine daldı ve sonrasındaki saldırıda 8 sivil hayatını kaybetti.
🔴CANLI | Londra'da silah sesleri
Londra Köprüsü'nde bir kişi polis tarafından vuruldu
Görgü tanıklarına göre Borough Market civarında patlama meydana geldi
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— euronews Türkçe (@euronews_tr) November 29, 2019
İngiltere bu ay başında ulusal terörizm tehdidini 2014’ten bu yanaki en düşük seviyeye çekmişti.