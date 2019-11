Londra Köprüsü’nde bir kişi polis tarafından vuruldu

İngiltere’de Londra Köprüsü üzerinde bir kişi polisler tarafından vurularak öldürüldü. Polis kaynakları bıçaklı bir saldırganın etkisiz hale getirildiğini açıkladı.

Köprü ulaşıma kapatılırken, Borough Market civarında bir patlama meydana geldi. Bıçaklı bir kişinin arandığı öne sürüldü.

Polis, yaşanan olayda çok sayıda kişinin yaralandığını kaydetti.

Someone just shot on London Bridge #london @BBCBreaking @SkyNews pic.twitter.com/qVk5IPmofb

— amanda** (@AmandaHunter87) November 29, 2019