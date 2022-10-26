Lancet iklim değişikliği araştırması: Aşırı sıcak hava yüzünden ölenlerin sayısı yüzde 68 arttı

Tıp dergisi Lancet’te yayımlanan yeni bir araştırmaya göre iklim değişikliği artık dünyanın her yerinde insanların sağlığını olumsuz etkiliyor. Araştırmada, son 20 yılda aşırı sıcak hava dalgası yüzünden ölenlerin sayısının üçte iki oranında arttığını belirtildi. Araştırmaya iklim değişikliği yüzüğnden sıtma ve kızıl vakaları da artıyor. Uzmanlar, toplumsal sağlığın bitmek bilmeyen bir fosil yakıt bağımlılığının insafına kaldığı uyarısında bulunuyor.
Lancet bünyesinde oluşturulan Lancet Countdown adlı ekip, toplumsal sağlığın hükümetlerin iklim kriziyle mücadelesinin merkezinde olması için çalışmalar yapıyor. Lancet Countdown’a göre, dünyanın fosil yakıtlara bağımlılığı sürerse, bulaşıcı hastalıklar ve sıcak havaya bağlı hastalıklar artacak.
Dünyanın dört bir yanından iklim ve enerji uzmanlarının, mühendislerin, ekonomistlerin, siyasal bilimcilerin ve doktorları bir araya geldiği Lancet Countdown ekibi, hükümetlerin ve şirketlerin tüm bu uyarılara rağmen fosil yakıt sektörünün çıkarlarının öncelikleri doğrultusunda haraket etmeye devam ettiğini söylüyor.