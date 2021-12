Kültür Tatili Sevenlere: İskenderun Seyahati

İskenderun, tarih boyunca birçok medeniyete ev sahipliği yapmış köklü yerleşimlerden bir tanesi. Hal böyle olunca bölgenin kültür birikimi yıllar içerisinde görülmeye değer bir zenginlik oluşturuyor. Özellikle kültürel tatil deneyimlerini seven gezginler için eşsiz bir adres olan İskenderun, belleğinizi genişleterek sizi de kültürüne ortak ediyor. Her adımda kültürüne ve tarihine tanıklık edebileceğiniz bölgede eşsiz lezzetler tadabilir, doğası eşliğinde yeni yerler görebilir ve bölgeye özgü birçok kavramı yerli halktan öğrenebilirsiniz. İskenderun Deniz Müzesi, Sokullu Külliyesi, İlk Kurşun Müzesi, Alexandretta Antik Kenti, Atatürk evi gibi kültürel değerler bölgede mutlaka görülmesi gereken yerler arasında. Burada yapacağınız ve iliklerinize kadar kültürle dolacağınız tatil için İskenderun otellerine göz atabilirsiniz.

İskenderun’da Ne Yenir?

İskenderun’un sahip olduğu kültürel zenginliğini daha da zengin kılan değerlerinden birisini yemekleri oluşturuyor. İskenderun mutfağı, burada yapacağınız tatil boyunca türlü yemekler denemenize olanak sağlarken yemeklerin müptelası haline gelebilirsiniz. İskenderun’da tadabileceğiniz eşsiz yemekler arasında, et yemekleri, tatlılar ve mezeler olmak üzere pek çok yemek bulunuyor. Yemekler arasında belen tava, bezirgan salatası, biberli ekmek, sireysil ve hatay ekşileme gibi buraya özgü çeşitli yemekler karşınıza çıkıyor. Özellikle nar ekşisi, zeytinyağı, baharatlar ve buğday ürünlerinin başrolde olduğu İskenderun mutfağı, yıllardan beri süregelen bir kültürün sonucu. İskenderun’dan başka bir yerde bulamayacağınız bu tatları ilk tatil fırsatınızda mutlaka denemelisiniz.

İskenderun’da Konaklama Seçenekleri

Pek çok kültür rotasına ev sahipliği yapan İskenderun, kültür tatili seven ziyaretçilerini tüm misafirperverliği ile ağırlıyor. İlçede tatil yapmak isteyenler için butik otel, her şey dahil otel ve apart oteller olmak üzere farklı konseptlerde birçok otel seçeneği bulunuyor. Burada konaklama seçenekleri arasından seçim yaparken tatil yapma amacınız en önemli belirleyiciyi oluşturuyor. Tatil yapma amacınız denize yakın olmak ise tercihinizi İskenderun denize sıfır otellerden ya da denize yakın konumlanan otellerden yana kullanabilirsiniz. Deniz sizin için önemli değil ise de önemli olan diğer hususlar dahilinde İskenderun otellerini değerlendirebilirsiniz. Siz de İskenderun’da geçireceğiniz günlerde mükemmel bir şekilde ağırlanmak istiyorsanız Neredekal.com sitesine girip aradığınız konseptteki otel seçimini kolayca yapabilirsiniz.