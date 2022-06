Klasikler 7.YDÜ Rallisi ile yollardaydı

Kıbrıs Türk Klasik Otomobil Derneği’nin (KTKOD) Türkiye İş Bankası 2022 Klasik Otomobil Ralli Şampiyonası kapsamında düzenlenen etkinlikleri devam ediyor. Bu yılın dördüncü etkinliği ve ikinci rallisi olan “7.Yakın Doğu Üniversitesi Klasik Otomobil Rallisi”, geçtiğimiz Pazar günü yapıldı. Artık geleneksel hale gelen ve bu yıl yedinci kez yapılan rallide klasik severler ülkemizin batı bölgesinde yarıştı. Ralli, Pazar sabahı Yakın Doğu Üniversitesi Kampüsü içerisinde bulunan Günsel Otomobil Fabrikası önünden başladı. Lefkoşa, Yılmazköy, Çamlıbel, Sadrazamköy, Kayalar ve Girne üzerinden yeniden Lefkoşa’ya dönen ekipler, toplam 115 kilometrelik parkurda 3 Sabit Hız Testi (SHT) geçtiler. Çeşitli izaz ikram noktalarında mola veren klasik severler, Lefkoşa’da yeniden Yakın Doğu Üniversitesi kampüsüne döndüler. Finiş YDÜ Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapıldı ve yarışçılara izaz ikramlarda bulunuldu.

Sonuçlar YDÜ Kıbrıs Araba Müzesi’nde açıklandı

Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi, Near East Bank, Pakduş, KKTC Telsim, Güven Sigorta, Capital Radio ve Amesis Dijital Ajans’ın da katkılarıyla yapılan rallide sonuçlar, ertesi akşam Yakın Doğu Üniversitesi Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapılan törende açıklandı. Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, Türkiye İş Bankası KKTC Ülke Müdürü Serhan Akşahin, Near East Bank Yönetim Kurulu Başkanı Enver Haskasap, Türkiye İş Bankası yetkilileri, Near East Bank yetkilileri ve KTKOD Başkanı Gökhan Necipoğlu ile Yönetim Kurulu üyelerinin yanı sıra klasik severlerin katıldığı görkemli törende dereceye girenlere kupaları takdim edildi.

YDÜ Hastanesi’nde tüm katılımcılara ücretsiz Check-Up

Her sene olduğu gibi oldukça dikkat çekici bir ralli organize edilirken, her yıl gelişen ve daha da güzel olan Kıbrıs Araba Müzesi’nde yapılan törende klasik severler bol bol fotoğraf çektirdi. Toplamda 47 ekibin katıldığı yarışın en iyi toplam derecesini elde ederek genel klasmanı birincisi olan ekibi Ali-Pembe Kelebek çifti oldu. İkinci Ertan-Ayşe Namlı çifti olurken, üçüncü Salih-Yonca Çeliker çifti oldu. Bu 3 ekip aynı zamanda Çiftler Klasmanı podyumunu da oluşturdu. Rallinin ilk SHT’sinde Ertan Namlı-Ayşe Namlı çifti en iyi dereceyi elde etti. Namlı çiftinin 0,038 saniyelik derecesi rallinin en iyi SHT’si oldu ve özel kupayı da kazandılar. İkinci SHT’yi Ali-Özgü Öztunç ikilisi kazanırken, üçüncü SHT’yi Mustafa Köprülü-Tünay Necipoğlu ikilisi kazandı. YDÜ Hastanesi’nin tüm katılımcılara ücretsiz Check-Up hediye ettiği rallide E Klasmanını Turgut-Kemal Bürüncük ikilisi, F Klasmanını Ali-Özgü Öztunç ikilisi, G Klasmanını Ali-Pembe Kelebek ikilisi, H Klasmanını Ertan-Ayşe Namlı ikilisi, T Klasmanını Cemsal-Ziynet Ataoğlu ikilisi ve Kadınlar Klasmanını Jale Kuset-İpek Coşkuner ikilisi kazandı.

Genel Klasman

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek – Mercedes SL449 (1979)

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

3.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

E Klasmanı

1.Turgut Bürüncük-Kemal Bürüncük – Morris Minor (1950)

2.Hasan Rüstemoğlu-Alev Yeşim Rüstemoğlu – VW Beetle 1200 (1960)

F Klasmanı

1.Ali Öztunç-Özgü Öztunç – VW (1961)

2.Ahmet Sakinoğlu-Ömer Sakinoğlu – Renault 4 (1970)

3.Börte Avşaroğlu-Ceren Altuntaş – VW Beach Buggy (1970)

G Klasmanı

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek – Mercedes SL449 (1979)

2.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

3.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Autin Mini (1972)

H Klasmanı

1.Ertan Namlı-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

2.Mustafa Köprülü-Tünay Necipoğlu – Mercedes 124 (1990)

3.Hüseyin Bıçak-Çiğdem Bıçak – Mercedes W123 (1982)

T Klasmanı

1.Cemsal Ataoğlu-Ziynet Ataoğlu – BMW750 (1992)

2.Kemal Topçuoğlu-Alçim Topçuoğlu – Honda Civic (1993)

3.İlke Koçak-Emel Koçak – Mitsubishi Lancer EVO3 (1994)

Çiftler Klasmanı

1.Ali Kelebek-Pembe Kelebek – Mercedes SL449 (1979)

2.Ertan Namlı-Ayşe Namlı – Mercedes 123 (1983)

3.Salih Çeliker-Yonca Çeliker – Mercedes SL350 (1972)

Kadınlar Klasmanı

1.Jale Kuset-İpek Coşkuner – Autin Mini (1972)

2.Fatoş Arca-Yaren Işın – Mercedes SLC450 (1977)

3.Meryem Necipoğlu-Duyal Köprülü – Austin Mini (1988)

SHT1:Ertan-Ayşe Namlı – 0,038

SHT2:Ali-Özgü Öztunç – 0,656

SHT3:Mustafa Köprülü-Tünay Necipoğlu – 0,137