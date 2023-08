KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Ligi başlıyor

Carlsberg KKTC Fenerbahçeliler Derneği 5’li Takımsal Yaz Ligi büyük bir heyecan ile başlıyor.

Dernekten yapılan basın açıklamasında turnuva ile ilgili genel bilgiler şöyle:

22 Ağustos 2023 Salı 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi kayıt başlama günü

31 Ağustos 2023 Perşembe 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi son kayıt (Saat 19:00)

01 Eylül 2023 Cuma 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Lig Formatı belirleme ve Kura çekilişi

05 Eylül 2023 Salı 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi başlama

TURNUVA KURALLARI;

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi tüm maçlar KKTC Fenerbahçeliler Derneği’nde yapılacaktır.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi kayıt bedeli 500,00 TL.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Son Kayıt Gününe Kadar Takım İsimleri ve Oyuncu İsimleri Bildirilmesi Gerekmektedir.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’ne kayıt yapacak olan takımların listesinde, 2022-2023 KKDF SÜPER LİGİ takım oyuncularından en fazla 2 kişiyi kadrolarına alabilirler.

*Turnuvaya son kayıt günü kayıt yapan takım sayısı 10 ve/veya altında ise TEK GRUP, üzerinde ise 2 GRUP olacaktır.

*Tek Grup olursa sıralamayı ilk 4’de bitirecek takımlar (1-4,2-3) play-off oynayıp şampiyon belirlenecektir. 2 Grup olması durumunda A ve B gruplarında ilk dört sırayı paylaşan takımlar (A1-B4,A2-B3,A3-B2,A4-B1)çapraz eşleme sistemi ile play-off oynayıp şampiyon belirlenecektir.

*Takım oyuncuları karşılaşma esnasında “FORMA” ve/veya “TEK RENK TŞİRT” giyme zorunluluğu vardır.

*Takımlar karşılaşma varakasına en az üç, en fazla sekiz oyuncu yazabilir. Bu oyuncuların beş tanesi asli, üç tanesi yedek oyuncudur. Her karşılaşma toplam beş devreden oluşur (her devre beş maç) toplam 25 maç yapılır ve takımlar her devrede oyuncu değiştirebilir. Oyundan çıkan sporcular tekrar oyuna dahil olamaz. Oynama sırası gelmeden oyuna başlayan sporcu o legi kaybeder.

*Tek devreli oynanacak olan ligde ayni puana sahip iki takımın eşitliği halinde, kendi aralarındaki oynanan maça bakılarak sıralama belli olacaktır. İki takımdan fazla aynı puana sahip olması durumunda ise 3’lü averaj sistemi devreye girecek ve sıralama belirlenecektir.

*Tüm karşılaşmalar saat 19:30’da başlayacaktır. Geç gelen takımları en fazla 15 dakika bekleme süresi vardır. 15 dakika sonunda gelmeyen takımlar 25-0 hükmen mağlup sayılır. Geç gelen oyuncu varsa, fakat takım listesine yazılmışsa, ikinci, üçüncü, dördüncü veya beşinci periyottaki maçlarından hangisine yetişirse o maçını oynar.

Mazeretsiz olarak maçına çıkmayan takım 25-0 mağlup sayılır. İkinci maçına çıkmaması durumunda ligden ihraç edilecektir.

*KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi’ne kayıt yapacak olan takımlar takım listelerini son kayıt günü’ne kadar KKTC Fenerbahçeliler Derneği’ne belirleyecekleri kaptanın imzasıyla ibraz etme zorundadır. Yazılmalar bittikten sonra kadroya herhangi bir oyuncu değişikliği (oyuncu alma ekleme ) yapılmayacaktır.

KKTCFB Derneği 5’li Takımsal Yaz Darts Ligi Komitesi:

Orçun Bayram 0542 8603199

Mustafa Dereboylu 0548 8265636

Evrim Kamalı 0533 8835283