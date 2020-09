Kim Kardashian, facebook boykotuna katıldı

ABD’li ünlü yıldız Kim Kardashian, sosyal medya platformlarını nefret, yanlış bilgi ve bağnazlığa geçit vermekle suçlayan ‘#StopHateForProfit’ (Kâr için nefrete son verin) kampanyasına katıldı. Kardashian, destek amacıyla Facebook ve Instagram hesaplarını donduracağını açıkladı, aynısını yapmaları için kamuoyuna da çağrıda bulundu.

Twitter hesabından bir açıklama yapan Kardashian, şu ifadeleri kullandı; “Instagram ve Facebook aracılığıyla sizinle doğrudan bağlantı kurabilmeyi seviyorum. Ancak bu platformlar, Amerika’yı bölmek ve anlaşmazlık tohumları ekmek isteyen gruplar tarafından üretilen nefretin, propagandanın ve yanlış bilgilerin yayılmasına izin verirken sessiz kalamıyorum” dedi.

Eşi Kanye West’in de adaylardan biri olduğu ABD başkanlık seçimlerine işaret eden Kardashian, “Sosyal medyada paylaşılan yanlış bilgiler, seçimlerimiz üzerinde ciddi bir etkiye sahip ve demokrasimizin altını oyuyor” diye ekledi.

Kardashian ailesi, geçtiğimiz günlerde kendi günlük hayatlarını konu edinen ve 14 yıldır devam eden ‘Keeping Up with the Kardashians’ programının sona erdiğini duyurmuştu.