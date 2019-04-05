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Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerden ortak açıklama

5 Nisan 2019

Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi partilerden ortak açıklama…

Slovakya Büyükelçiliği’nin organizasyonuyla rutin ortak toplantılar çerçevesinde bir araya gelen Kıbrıslı Türk ve Rum siyasi parti başkan ve temsilcileri araştırmacı gazeteci  Sevgül Uludağ’ın Nobel Barış Ödülü’ne adaylığına destek belirtti.

Slovakya Büyükelçiliği 27 Mart’ta Ledra Palas Otel’de gerçekleştirilen toplantıda alınan ortak karar uyarınca yaptığı yazılı açıklamada, “Uludağ’ın Kıbrıs’ta barış ve uzlaşı yönünde yorulmadan sürdürdüğü çalışmayı selamlar, 2019 Nobel Barış Ödülü adaylığına tam destek belirtiriz” dedi.

Siyasi partilerin araştırmacı Gazeteci Sevgül Uludağ’ın Nobel Ödülü’ne adaylığını memnuniyetle karşıladığı  belirtilen ortak açıklamada, Uludağ’ın 18 yıldır  kayıp yakını olan  ve büyük travmalar yaşamış  Kıbrıslı Türk ve Rumlar’ın yaralarını sarmak için çalıştığı ifade edildi .

Uludağ’ın Nobel Barış ödülüne adaylığının her iki toplumda da bu nedenle  destek aldığı  kaydedilen açıklamada, Uludağ’ın Kıbrıs’ta ihtiyaç duyulan, hümanist, tarafsız, her iki toplumun ihtiyaç ve endişelerine yönelik, her iki toplumdaki acıların da insan acısı olduğunu gösteren  gazeteciliğe öncülük ettiği vurgulandı.

Adadaki toplumların  geçmişleriyle yüzleşmek  ve gelecekleri için diyalog kurmaları yönünde cesaretlendirilmesi gerektiği kaydedilen açıklamada, acı dolu bu insani konunun çözümü yönünde çaba harcayan tüm Kıbrıslı Türk ve Rumlara da saygı sunuldu.

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