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Kaymaklı’ya -1 puan cezası geldi

14 Şubat 2020
KTFF - Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig’de 17.hafta oynanan Küçük Kaymaklı-Düzkaya Süper Lig maçının sonucu tescil edilmemişti ve bu maçta Kaymaklı’nın kural hatası yaptığı tespit edilerek konu görüşülmek üzere Disipilin Kurulu’na sevk edilmişti.

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu az önce yaptığı açıklamada aldığı kararları açıkladı ve Kaymaklı’ya 1 puan silme cezası verildi.

İşte KTFF disiplin kurulu kararları:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu  8-12 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCUCEZA
ÖMER ENGİN GÜL
Göçmenköy İYSK		1 Maç
TUĞBERK KESKİN
Küçük Kaymaklı TSK		1 Maç
YUSUF KONDOZ
Çetinkaya TSK		2 Maç
AKSEL KAPTANOĞLU
Girne Halk Evi		1 Maç
TAYLAN AĞIRTAŞ
Lapta TBSK		2 Maç
GÖRKEM TAŞ
Dörtyol SK		1 Maç

 

KULÜP/PERSONEL/ANT./TDCEZA
AHMET ÇELİKER
Cihangir GSK		1 Maç

 

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR
FUTBOLCU İSMİKULÜBÜ
ÖMER GÜNERDörtyol SK
HÜSEYİN ERKAN TUTUŞTürk Ocağı Limasol
MEHMET GÜRPINARKarşıyaka ASK
TALAT DAĞERDüzkaya KOSK
CEMAL CEMSALBostancı Bağcıl SK
İLYAS NİYAZİMerit Alsancak Yeşilova
YUNUS EMRE İLELİGirne Halk Evi
SERCAN DEMİRMANDoğan Türk Birliği
FİKRİ ARSLANBaf Ülkü Yurdu
CEVDET ÇAĞERBostancı Bağcıl SK
BAYRAM ARIKHANKarşıyaka ASK
OKAN KİBARDüzkaya KOSK
ÇAĞDAŞ ARSLANGirne Halk Evi
ERTU GAZİKarşıyaka ASK
SAMET AKREPGirne Halk Evi
ÇAĞDAŞ BİRSANÇanakkale TSK
TAHİR SOVUKOLUKKarşıyaka ASK
BARKIN ÖZAŞIKKüçük Kaymaklı TSK
OLCAY MAHMUT AYKUTDörtyol SK
YİĞİT BERKCAN ATEŞALPGençlik Gücü TSK
TUĞBERK KARATAŞLapta TBSK
RECEP TAYYİP ERDURANKarşıyaka ASK
ABDULAZİZ  KÖSEMağusa Türk Gücü
YAŞAR ALŞANBinatlı YSK
AHMET ELHAM DÜZDABANKarşıyaka ASK
AMAÇ OZANLARMormenekşe GBSK
MEHMET BAHATTİN ZAİMBinatlı YSK
MEHMETALİ  İLKBAHARYenicami AK
ALİ TÜFEKÇİDüzkaya KOSK
CEM DEMİRBÜKERDüzkaya KOSK
FIDELIS IRIAMerit Alsancak Yeşilova
OĞUZ  GÖKTAŞMaraş GSK
BEHNAM HABIBIBinatlı YSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1)09/02/2020 tarihinde ; Ergin Şahdur Stadında; Karşıyaka A.S.K. ile Mesarya S.K. arasında 15477 nolu maç ile oynanan K-PET I. Lig müsabakası 07/2019-2020 sevk no ile; hakemlerin maçı bitirmesinin ardından soyunma odasına gittiği sırada Karşıyaka A.S.K. takımının 4104 lisans numaralı malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun hakemlere yönelik darp girişimi, kişilik haklarına saldırı, küfür ve tehdit eylemlerinden dolayı DTmd35,41  ve 44’üncü maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Yine ayni karşılaşmada müsabaka boyunca Karşıyaka taraftarlarının yapmış olduğu eylemler ve saha olayları sebebiyle Karşıyaka A.S.K., DT 52.nci maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Yine ayni karşılaşmada Mesarya S.K.’nın  3183 lisans numaralı yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu’nun müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı DT 35’nci maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Karşıyaka A.S.K. yöneticileri savunma yapmaya gelmiş olup pişmanlıklarını dile getirmişler, sonrasında ise bir daha böyle bir olay olmaması ile ilgili önlem alacaklarını beyan etmişlerdir. Yine yöneticileri yanlarında getirdikleri  görüntüleri de Kurulumuza sunmuşlardır. Sevk kararı, gözlemci raporları tarafımıza gösterilen görüntüler ve savunma değerlendirilmiştir.

a)4104 lisans numaralı malzemeci Mehmet Cemal Konyalıoğlu’na DT 35/1’in ihlalinden dolayı 35/1 c uyarınca 1 (Bir) müsabaka soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası; DT md 41/1 c’nin ihlalinden dolayı 2 (iki) müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası, verilmesine oybirliği ile karar verilir. Cezalar birlikte çekilecektir. DT md 44/1 c’nin ihlali ile ilgili olarak ise fiilin teşebbüs safhasında kalması nedeni ile ceza verilmez.

b)Karşılaşma A.S.K.’ın DT 52/1Bnin ihlalinden dolayı DT 35/1 B uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2)02/02/2020 tarihinde Şht. Hüseyin Ruso stadında Küçük Kaymaklı T.S.K. – Düzkaya K.O.S.K. arasında oynana 15102 no’lu müsabaka esnasında DT md 40’ın ihlallerinden dolayı Kurulumuza sevk edilmiş KKTSK yöneticilerinin savunması sevk kararı maç tutanakları Kurulumuzca değerlendirilip DT md 40’ın da getirilen statülere aykırı olarak KTFF 2019-2020 sezonu Süper Lig Statüsü md 2/(3) e aykırı olarak 4 oyuncunun isminin yazılmış olması nedeni ile ihlal edildiği tespit edilerek DT 40 uyarınca -1 (Eksi Bir)  puan cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 08/02/2020 tarihinde Rauf Raif Denktaş Stadı (Sentetik) 15584 nolu Tatlısu Seracılar S.K. – Dipkarpaz T.S.K. oynanan KTFF U15 ligi 1. Grup müsabakasında 1813 lisans numaralı Dipkarpaz TSK Başkanı Kerem Sünmez’in müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı DT 41’in ihlalinden dolayı Kurulumuza sevk edilmiştir. 1813 lisans numaralı Dipkarpaz TSK Başkanı Kerem Sünmez’e DT md 41/1 B’nin ihlalinden dolayı DT 41/1 B uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.




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