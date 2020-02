Kaymaklı’ya -1 puan cezası geldi

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu kararları açıklandı. Süper Lig’de 17.hafta oynanan Küçük Kaymaklı-Düzkaya Süper Lig maçının sonucu tescil edilmemişti ve bu maçta Kaymaklı’nın kural hatası yaptığı tespit edilerek konu görüşülmek üzere Disipilin Kurulu’na sevk edilmişti.

Futbol Federasyonu Disiplin Kurulu az önce yaptığı açıklamada aldığı kararları açıkladı ve Kaymaklı’ya 1 puan silme cezası verildi.

İşte KTFF disiplin kurulu kararları:

Kıbrıs Türk Futbol Federasyonu (KTFF) Disiplin Kurulu 8-12 Şubat 2020 tarihleri arasında oynanan K-Pet Süper Lig, K-Pet 1.Lig, U21 Ligleri ve U15 Ligi ile ilgili olarak toplandı. Av. Gizem Bahri Soydan başkanlığında toplanan Disiplin Kurulu söz konusu tarihler arasında oynanan karşılaşmalarla ilgili olarak disiplin cezalarını görüştü.

Toplantıda aşağıdaki kararlar alındı;

FUTBOLCU CEZA ÖMER ENGİN GÜL

Göçmenköy İYSK 1 Maç TUĞBERK KESKİN

Küçük Kaymaklı TSK 1 Maç YUSUF KONDOZ

Çetinkaya TSK 2 Maç AKSEL KAPTANOĞLU

Girne Halk Evi 1 Maç TAYLAN AĞIRTAŞ

Lapta TBSK 2 Maç GÖRKEM TAŞ

Dörtyol SK 1 Maç

KULÜP/PERSONEL/ANT./TD CEZA AHMET ÇELİKER

Cihangir GSK 1 Maç

4 SARI KART NEDENİYLE 1 MAÇ CEZALI OYUNCULAR FUTBOLCU İSMİ KULÜBÜ ÖMER GÜNER Dörtyol SK HÜSEYİN ERKAN TUTUŞ Türk Ocağı Limasol MEHMET GÜRPINAR Karşıyaka ASK TALAT DAĞER Düzkaya KOSK CEMAL CEMSAL Bostancı Bağcıl SK İLYAS NİYAZİ Merit Alsancak Yeşilova YUNUS EMRE İLELİ Girne Halk Evi SERCAN DEMİRMAN Doğan Türk Birliği FİKRİ ARSLAN Baf Ülkü Yurdu CEVDET ÇAĞER Bostancı Bağcıl SK BAYRAM ARIKHAN Karşıyaka ASK OKAN KİBAR Düzkaya KOSK ÇAĞDAŞ ARSLAN Girne Halk Evi ERTU GAZİ Karşıyaka ASK SAMET AKREP Girne Halk Evi ÇAĞDAŞ BİRSAN Çanakkale TSK TAHİR SOVUKOLUK Karşıyaka ASK BARKIN ÖZAŞIK Küçük Kaymaklı TSK OLCAY MAHMUT AYKUT Dörtyol SK YİĞİT BERKCAN ATEŞALP Gençlik Gücü TSK TUĞBERK KARATAŞ Lapta TBSK RECEP TAYYİP ERDURAN Karşıyaka ASK ABDULAZİZ KÖSE Mağusa Türk Gücü YAŞAR ALŞAN Binatlı YSK AHMET ELHAM DÜZDABAN Karşıyaka ASK AMAÇ OZANLAR Mormenekşe GBSK MEHMET BAHATTİN ZAİM Binatlı YSK MEHMETALİ İLKBAHAR Yenicami AK ALİ TÜFEKÇİ Düzkaya KOSK CEM DEMİRBÜKER Düzkaya KOSK FIDELIS IRIA Merit Alsancak Yeşilova OĞUZ GÖKTAŞ Maraş GSK BEHNAM HABIBI Binatlı YSK

KTFF DİSİPLİN KURULU KARARLARI

1)09/02/2020 tarihinde ; Ergin Şahdur Stadında; Karşıyaka A.S.K. ile Mesarya S.K. arasında 15477 nolu maç ile oynanan K-PET I. Lig müsabakası 07/2019-2020 sevk no ile; hakemlerin maçı bitirmesinin ardından soyunma odasına gittiği sırada Karşıyaka A.S.K. takımının 4104 lisans numaralı malzemecisi Mehmet Cemal Konyalıoğlu’nun hakemlere yönelik darp girişimi, kişilik haklarına saldırı, küfür ve tehdit eylemlerinden dolayı DTmd35,41 ve 44’üncü maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Yine ayni karşılaşmada müsabaka boyunca Karşıyaka taraftarlarının yapmış olduğu eylemler ve saha olayları sebebiyle Karşıyaka A.S.K., DT 52.nci maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Yine ayni karşılaşmada Mesarya S.K.’nın 3183 lisans numaralı yöneticisi Mehmet Ali Topaloğlu’nun müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı DT 35’nci maddesi uyarınca Kurulumuza sevk edilmiştir. Karşıyaka A.S.K. yöneticileri savunma yapmaya gelmiş olup pişmanlıklarını dile getirmişler, sonrasında ise bir daha böyle bir olay olmaması ile ilgili önlem alacaklarını beyan etmişlerdir. Yine yöneticileri yanlarında getirdikleri görüntüleri de Kurulumuza sunmuşlardır. Sevk kararı, gözlemci raporları tarafımıza gösterilen görüntüler ve savunma değerlendirilmiştir.

a)4104 lisans numaralı malzemeci Mehmet Cemal Konyalıoğlu’na DT 35/1’in ihlalinden dolayı 35/1 c uyarınca 1 (Bir) müsabaka soyunma odası ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası; DT md 41/1 c’nin ihlalinden dolayı 2 (iki) müsabaka soyunma odasına ve yedek kulübesine giriş yasağı cezası, verilmesine oybirliği ile karar verilir. Cezalar birlikte çekilecektir. DT md 44/1 c’nin ihlali ile ilgili olarak ise fiilin teşebbüs safhasında kalması nedeni ile ceza verilmez.

b)Karşılaşma A.S.K.’ın DT 52/1Bnin ihlalinden dolayı DT 35/1 B uyarınca 15 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

2)02/02/2020 tarihinde Şht. Hüseyin Ruso stadında Küçük Kaymaklı T.S.K. – Düzkaya K.O.S.K. arasında oynana 15102 no’lu müsabaka esnasında DT md 40’ın ihlallerinden dolayı Kurulumuza sevk edilmiş KKTSK yöneticilerinin savunması sevk kararı maç tutanakları Kurulumuzca değerlendirilip DT md 40’ın da getirilen statülere aykırı olarak KTFF 2019-2020 sezonu Süper Lig Statüsü md 2/(3) e aykırı olarak 4 oyuncunun isminin yazılmış olması nedeni ile ihlal edildiği tespit edilerek DT 40 uyarınca -1 (Eksi Bir) puan cezası verilmesine oybirliği ile karar verilmiştir.

3) 08/02/2020 tarihinde Rauf Raif Denktaş Stadı (Sentetik) 15584 nolu Tatlısu Seracılar S.K. – Dipkarpaz T.S.K. oynanan KTFF U15 ligi 1. Grup müsabakasında 1813 lisans numaralı Dipkarpaz TSK Başkanı Kerem Sünmez’in müsabaka hakemine yönelik sarf etmiş olduğu sözlerden dolayı DT 41’in ihlalinden dolayı Kurulumuza sevk edilmiştir. 1813 lisans numaralı Dipkarpaz TSK Başkanı Kerem Sünmez’e DT md 41/1 B’nin ihlalinden dolayı DT 41/1 B uyarınca 90 gün hak mahrumiyeti cezası verilmesine oy birliği ile karar verilmiştir.