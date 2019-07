Jennifer Lopez’den düğün gibi 50. yaş kutlaması

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, çarşamba günü 50 yaşına bastı. Dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen doğum günü partisi, eğlenceli dakikalara sahne oldu.

TONIGHT was a Jenny from the Block party, and we took it from the Bronx all the way to the 305!!! 🎉 🎊

Happy 5-0, @JLo. 🎂 Te amo mucho. pic.twitter.com/ovKlojooI3

