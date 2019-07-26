Jennifer Lopez’den düğün gibi 50. yaş kutlaması

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 50. yaşına girmesi şerefine Miami Star Island’da 250’den fazla konuğun katıldığı bir parti düzenledi. Mart ayında eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile nişanlanan Lopez’in unutulmaz doğum günü partisi için ‘düğün provası’ benzetmesi yapıldı.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, çarşamba günü 50 yaşına bastı. Dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen doğum günü partisi, eğlenceli dakikalara sahne oldu.

TONIGHT was a Jenny from the Block party, and we took it from the Bronx all the way to the 305!!! 🎉 🎊 Happy 5-0, @JLo. 🎂 Te amo mucho. pic.twitter.com/ovKlojooI3 — Alex Rodriguez (@AROD) July 25, 2019

​Günün ilk ışıklarına kadar süren partide Lopez 10 katlı pasta kesti, havai fişekler patlatıldı.