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Jennifer Lopez’den düğün gibi 50. yaş kutlaması

26 Temmuz 2019

Dünyaca ünlü şarkıcı Jennifer Lopez, 50. yaşına girmesi şerefine Miami Star Island’da 250’den fazla konuğun katıldığı bir parti düzenledi. Mart ayında eski beyzbolcu Alex Rodriguez ile nişanlanan Lopez’in unutulmaz doğum günü partisi için ‘düğün provası’ benzetmesi yapıldı.

ABD’li şarkıcı ve oyuncu Jennifer Lopez, çarşamba günü 50 yaşına bastı. Dün gece Miami’de Latin şarkıcı Gloria Estefan’ın 32 milyon dolarlık malikanesinde gerçekleşen doğum günü partisi, eğlenceli dakikalara sahne oldu.

​Günün ilk ışıklarına kadar süren partide Lopez 10 katlı pasta kesti, havai fişekler patlatıldı.

Müzik, spor ve sinema dünyasının akın ettiği parti için ‘düğün provası’ benzetmesi yapıldı.

Hip hop müziğin önemli isimleri DJ Khaled ve Fat Joe gecede performans sergiledi.

Gecenin yıldızı Lopez de sahneden inmeyerek parti boyunca misafirleri coşturdu.

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