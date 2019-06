İsrailli şirket Cellebrite tweet attı: Polis için her tür iPhone kilidini açıyoruz

Hemen her alet üzerinde geçerli adli veri çıkarma cihazı UFED’in yeni versiyonu Premium’u tanıtan Cellebrite, bu cihazın, polisin eline geçen her türlü iOS sürümlü aletin kilidini açabildiğini belirtti. Apple’ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch ve iPad’de de kullanılan mobil işletim sistemi iOS’un bir ay önce yayımlanmış olan son güncellemesi 12.3’ün de buna dahil olduğunu vurguladı.

Açıklamada UFED Premium’un Samsung Galaxy S9 dahil son Android cep telefonlarından da veri çıkartabildiği kaydedildi. Veri çekilebilen Android aletler şöyle sıralandı: Samsung, Huawei, LG, Xiaomi.

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL

— Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019