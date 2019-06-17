İsrailli şirket Cellebrite tweet attı: Polis için her tür iPhone kilidini açıyoruz

Eskiden hükümetler adına kişisel cihazların şifrelerini kıran şirketler bunu gizli tutmaya özen gösterirken, bu kez hükümetlerle işbirliği yapan İsrailli veri çıkarma, nakletme, analiz etme şirketi Cellebrite sosyal medya hesabından açıkça duyurdu: Polis teşkilatı için en son sürüm dahil tüm iPhoneların şifrelerini devre dışı bırakabiliyoruz.

Hemen her alet üzerinde geçerli adli veri çıkarma cihazı UFED’in yeni versiyonu Premium’u tanıtan Cellebrite, bu cihazın, polisin eline geçen her türlü iOS sürümlü aletin kilidini açabildiğini belirtti. Apple’ın başlangıçta iPhone için geliştirdiği ancak daha sonra iPod touch ve iPad’de de kullanılan mobil işletim sistemi iOS’un bir ay önce yayımlanmış olan son güncellemesi 12.3’ün de buna dahil olduğunu vurguladı.

Açıklamada UFED Premium’un Samsung Galaxy S9 dahil son Android cep telefonlarından da veri çıkartabildiği kaydedildi. Veri çekilebilen Android aletler şöyle sıralandı: Samsung, Huawei, LG, Xiaomi.

Cellebrite is proud to introduce #UFED Premium! An exclusive solution for law enforcement to unlock and extract data from all iOS and high-end Android devices. To learn more, click here: https://t.co/WHsaDxzoXz pic.twitter.com/BSixEkyAuL — Cellebrite (@Cellebrite_UFED) June 14, 2019

KAMUOYU ÖNÜNDE AÇIK KAPIŞMA

Bugüne dek kanun uygulayıcı teşkilatlarla iş yapan hiçbir şirket, tek bir ürünle bu kadar geniş çaplı bir iddiada bulunmamıştı, en azından kamuoyuna yönelik olarak…

Bu, akıllı telefon üreticileriyle onların kurduğu güvenliği yıkmak isteyen hükümet sponsorluğundaki şirketler arasındaki kedi-fare oyununda yeni bir hamle anlamına geliyor. Artık kozların kamuoyu önünde açıkça paylaşıldığını da gösteriyor.

Öncesinde Apple, ABD polisinin yoğun olarak kullandığı Amerikan şirketi Grayshift’in iPhone kilidi aşan GrayKey cihazına karşı sonbaharda yeni güvenlik önlemleri yüklediğini duyurmuştu.

Ancak WIRED’a konuşan bir iOS güvenlik uzmanı, Grayshift’in de buna cevap geliştirdiğini ve iOS 12’nin bazı versiyonlarının yine kilidini kırabildiğini söyledi.

Forbes de Grayshift’in Android aletleri kırabilecek yeni bir cihaz geliştirdiğini yazdı.

Cellebrite de yeni cihazının Apple ya da Google’un işletim sistemleriyle çalışan şifreli telefonlarını açabildiğini iddia ediyor.

ABD’de bilgi güvenliği ve siber güvenlik alanında uzman SANS Enstitüsü’nden adli araştırmacı Sarah Edwards, “Bu soruşturmacıların daha önce erişimlerinin olmadığı en yeni ve en güncel cihazlara erişimlerini sağlayacak.

Amerikan güvenlik firması ‘Trail of Bits’in kurucusu ve iOS odaklı güvenlik araştırmacısı Dan Guido, büyük ihtimalle Cellebrite’in açıklama yapmadan çok önce iOS 12.3’ü kırma kapasitesinin bulunduğu görüşünü bildirdi.

Guido, öncesinde, hükümet için çalışan ve saldırganlığıyla dikkat çeken hacker grubu NSO’nun sürekli iPhone ve Android’i uzaktan nasıl hacklediğine dair açıklamalar yaptığını hatırlattı.

Güvenlik firması Hacker House’un kurucusu Matthew Hickey de Apple’ın eski bir güvenlik uzmanı tarafından kurulan Grayshift ile Cellebrite arasında çok sıkı rekabet bulunduğuna ve bu yüzden kamuoyuna açıklama yapma yarışına girildiğine dikkat çekti.

Bu açıklamalara yönelik Apple ve Google’dan ilk etapta açıklama gelmedi. Apple’ın eylülde iOS 13’ü yayımlaması, gelecek ay beta versiyon göndermesi bekleniyor ki, bu, Grayshift ve Cellebrite’i yeniden karalama tahtasına geri gönderecek.