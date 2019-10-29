İngiltere’de erken seçim: Aralık’ta sandık başı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Britanya’nın yılan hikayesine dönen AB’den çıkış (Brexit) sürecine baskın seçim eklendi.

AB, Brexit’in 31 Ocak’a ertelenmesini kabul edince, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Corbyn anlaşmasız çıkış ihtimalinin masadan kalktığını söyleyip hükümetin aralıkta seçim teklifini kabul etti.

Britanya’da iktidardaki Muhafazakar Parti’nin 2015’de seçimden tek başına hükümet çıkmak için vaat ettiği AB’den çıkış (Brexit) referandumunun 2016’da düzenlenmesi ve çıkıştan yana sonuçlanmasıyla başlayan süreç üçüncü başbakanını görürken, aralık ayında baskın seçim düzenlenmesi de kesinleşti.

Gölge kabinesinin üyeleriyle biraraya gelen ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “AB’nin Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu” açıklamasını yaptı.

No Deal is now off the table so tonight Labour will back a General Election. We're launching the most ambitious and radical campaign for real change our country has ever seen. This is a once in a generation chance to build a country for the many, not the few. It's time. — Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 29, 2019

‘Böyle bir şans kaçmaz’

İşçi Partisi’nin baskın seçime desteğini Twitter’dan da duyuran Corbyn “Ülkemizin görüp göreceği en gerçek değişim için en hırslı ve radikal kampanyayı başlatıyoruz. Bu birkaç için değil pek çok için ülke inşa etmek adına ancak nesilde bir gelebilecek bir şanstır” dedi.

Ana muhalefet partisi, seçimin hangi tarihte yapılmasını istediğini açıklamadı. Diğer muhalefet partilerinden İskoçya Ulusal Partisi (SNP) ve Liberal Demokrat Parti, baskın seçimin 9 Aralık’ta yapılmasını talep etmişti.

Muhafazakar Parti’nin Brexit fanatiği lideri Boris Johnson’ın başbakanlığındaki hükümetin aralık ayında baskın seçime gidilmesi için parlamentonun alt kanadı Avam Kamarasına sunduğu yasa tasarısı bugün oylanacak. Corbyn’in desteğini açıklamasının ardından, tasarının yasalaşması kesinleşti. Hükümet, seçim için 12 Aralık’ı işaret ederken, muhalefet partileri bu tarihin öne çekilmesini istiyor. BBC’ye göre, başbakanlık kaynakları, tüm muhalefet partilerinin desteğini almak için 11 Aralık’ta seçim yapılmasını kabul edeceklerini söyledi.

‘Gençler AB yanlısı, seçmen yaşı 16’ya insin’

Muhalefet partilerinin tarihi erkene çekme gerekçeleri arasında, hükümete AB ile vardığı Brexit anlaşmasını parlamentodan geçirme girişimi için zaman bırakmamak ve Noel nedeniyle evlerine dönecek üniversite öğrencilerinin henüz okullarındayken oy kullanmalarını sağlamak yer alıyor.

İşçi Partisi erken seçimde 16 ve 17 yaşındakiler ile AB vatandaşlarının da oy kullanabilmeleri için teklif verecek. İskoçya’da iktidardaki SNP de oy kullanma yaşının 16’ya indirilmesini talep ediyor. Brexit karşıtı kesimler, gençlerin AB üyeliğinden yana tutumlarının sandığa yansıması için bugün oylanacak erken seçim tasarısına, seçmen yaşını indirmeye dönük bir değişiklik teklifi verebilir.

Johnson hükümetinin erken seçim için verdiği son önerge, dünkü oylamada İşçi Partisi’nin boykotuyla gereken üçte ikilik nitelikli çoğunluğun desteğini alamamıştı.

Hükümet bunun üzerine bugün erken seçimi bir yasa tasarısı halinde sunarak, nitelikli çoğunluk gerekmeksizin kabul edilmesini mümkün hale getirmişti.

AB Londra’nın talebi üzerine dün Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelenmesine yeşil ışık yakmış, Johnson da dün akşam AB Konseyi Başkanı Donald Tusk’a bir mektup göndererek, Brexit’in ertelenmesini hükümeti adına kabul ettiğini bildirmişti.

Tam bir yılan hikayesi

Temmuzda Theresa May’den başbakanlık görevini devralan Johnson’ın daha önce verdiği iki erken seçim önergesi de Avam Kamarasında yeterli desteği bulamamıştı.

May’in AB ile vardığı Brexit anlaşmasının parlamentoda üç kez reddedilmesinin ardından 29 Mart’ta gerçekleşmesi gereken Brexit 31 Ekim’e ertelenmişti.

Johnson önceki hafta AB ile yeni bir Brexit anlaşmasına varmış, anlaşma parlamentodaki ilk oylamasında onay da almıştı.

Ancak tüm onay sürecinin 3 günde tamamlanmasını öngören hükümet önergesinin reddedilmesi üzerine Başbakan, anlaşmanın yasama sürecini askıya almıştı.