İngiltere’de erken seçim: Aralık’ta sandık başı

İngiltere, İskoçya, Galler ve Kuzey İrlanda’dan oluşan Britanya’nın yılan hikayesine dönen AB’den çıkış (Brexit) sürecine baskın seçim eklendi.

AB, Brexit’in 31 Ocak’a ertelenmesini kabul edince, ana muhalefetteki İşçi Partisi’nin lideri Corbyn anlaşmasız çıkış ihtimalinin masadan kalktığını söyleyip hükümetin aralıkta seçim teklifini kabul etti.

Britanya’da iktidardaki Muhafazakar Parti’nin 2015’de seçimden tek başına hükümet çıkmak için vaat ettiği AB’den çıkış (Brexit) referandumunun 2016’da düzenlenmesi ve çıkıştan yana sonuçlanmasıyla başlayan süreç üçüncü başbakanını görürken, aralık ayında baskın seçim düzenlenmesi de kesinleşti.

Gölge kabinesinin üyeleriyle biraraya gelen ana muhalefetteki İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn, “AB’nin Brexit’in 31 Ocak’a kadar ertelendiğini teyit etmesiyle (erken seçim için) anlaşmasız ayrılığın masadan kaldırılması koşulumuz gelecek 3 ay için karşılanmış oldu” açıklamasını yaptı.

No Deal is now off the table so tonight Labour will back a General Election.

We're launching the most ambitious and radical campaign for real change our country has ever seen.

This is a once in a generation chance to build a country for the many, not the few.

It's time.

— Jeremy Corbyn (@jeremycorbyn) October 29, 2019