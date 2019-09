İngiltere’de Çalışma ve Emeklilik Bakanı Amber Rudd da istifa etti

Hükümetin önceliğinin Brüksel’le bir anlaşma yapmak olduğuna artık inanmadığını belirten Rudd, Twitter’da yaptığı paylaşımla, “Ilımlı muhafazakarlar ihraç edilirken durup bekleyemem” diyerek Çalışma Bakanlığı ve Muhafazakar Parti denetçiliğinden istifa ettiğini duyurdu.

Rudd, Başbakan Boris Johnson’ın kabinesinden istifa ederken “Artık AB’den bir anlaşma yaparak ayrılmanın hükümetin önceliği olduğuna inanmıyorum” açıklaması yaptı.

Salı günü Boris Johnson’ın AB’den anlaşmasız olarak ayrılmasını engelleyen yasa tasarısına ‘evet’ oyu veren 21 Muhafazakar Partili milletvekilini ihraç etmesini de “demokrasi ve uyuma hakaret” olarak nitelendirdi.

“Geniş vizyonlu ve kendisini bu işe adamış muhafazakarları, öngörüsüz bir şekilde ayırma adımı” dediği ihraçlar için “Bu tarz bir siyasi barbarlığı desteklemem mümkün değil” ifadelerini kullandı.

İstifasının “zor bir karar” olduğunu belirten Rudd, “Yeni bir seçim olursa bağımsız bir muhafazakar olarak kalıp kalmayacağımla ilgili pozisyonumu değerlendireceğim.” dedi.

I have resigned from Cabinet and surrendered the Conservative Whip.

I cannot stand by as good, loyal moderate Conservatives are expelled.

I have spoken to the PM and my Association Chairman to explain.

I remain committed to the One Nation values that drew me into politics. pic.twitter.com/kYmZHbLMES

— Amber Rudd MP (@AmberRuddHR) September 7, 2019