İngiltere’de 4 camiye balyozla saldırı düzenlendi

Birmingham’da dört camiye balyozla saldırı düzenlenmesi üzerine terörle mücadele ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32’de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı. Bu olaydan yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, iki ayrı ibaret yerinin daha benzer şekilde saldırıya uğradığını belirledi.

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows.

I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch

We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx

— Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019