İngiltere’de 4 camiye balyozla saldırı düzenlendi

İngiltere’nin Birmingham kentinde dört camiye gece saatlerinde balyozla saldırı düzenlendiği belirtildi. Polis soruşturmasına terörle mücadele ekipleri de dahil edildi.

Birmingham’da dört camiye balyozla saldırı düzenlenmesi üzerine terörle mücadele ekiplerinin de dahil olduğu geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

Polisten yapılan açıklamaya göre, bir şahsın saat 02.32’de kentteki bir caminin camlarını balyozla kırdığına dair ihbar alındı. Bu olaydan yaklaşık 42 dakika sonra da başka bir caminin benzer bir saldırıya uğradığı bildirildi.

Bunun üzerine kentteki diğer camileri gezen polis, iki ayrı ibaret yerinin daha benzer şekilde saldırıya uğradığını belirledi.

Unfortunately the Witton Road Islamic Centre was attacked overnight by an individual who used a sledgehammer to break the windows. I said last week that Muslims were afraid after the terrorist attacks in #ChristChurch We need support in Brum @WMPolice. pic.twitter.com/7RjTqjRXbx — Cllr Majid Mahmood 🌹 (@CllrMajid) March 21, 2019

POLİS: DİNİ CEMAATLERLE YAKIN ÇALIŞIYORUZ

Saldırıların birbirleriyle bağlantılı olduğuna inandıklarını açıklayan polis, olay yerlerinde delillerin toplandığını ve güvenlik kamerası görüntülerinin incelendiğini duyurdu.

Polis Şefi Dave Thompson, yaptığı açıklamada, Yeni Zelanda’daki saldırının ardından bölgedeki cami, kilise ve diğer ibadet yerlerine destek vermek için ilgili mekanların cemaatleriyle yakın bir şekilde çalıştıklarını belirtti.

Thompson, “Bunun gibi zor zamanlarda, toplumlarımızda uyumsuzluk, belirsizlik ve korku çıkarmaya çalışanlara karşı herkesin bir araya gelmesi son derece önemlidir” dedi.

Saldırıların nedeninin şu anda bilinmediğini kaydeden Thompson, “Söyleyebileceğim şey, polis ve Terörle Mücadele Biriminin, kimin sorumlu olduğunu bulmak için yan yana çalıştıkları” ifadelerini kullandı.