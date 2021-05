Hindistan’da 2 rekor birden: Günlük en yüksek vaka ve can kaybı

Hindistan’da günlük ^covid-19 vaka sayısı 30 Nisan’da kaydedilen 402 bin 351 vakanın ardından bir kez daha 400 bin eşiğini geçerek yeni bir zirveyi gördü.

Can kayıpları ise her gün yeni zirve noktalarını görerek artışını sürdürüyor. Önceki gün 3 bin 780 can kaybı kaydedilirken, son 24 saatte bu sayı 3 bin 980 oldu.

Sayılar daha fazla olabilir

Uzmanlar, gerçek vaka ve ölü sayısının belirtilenden çok daha yüksek olabileceği uyarısını yapıyor.

Günlük en fazla vaka ve ölüm kaydedilen ülke olan Hindistan’da toplam vaka sayısı 21 milyon 77 bin 410 bine, toplam can kaybı 230 bin 168’e ulaştı.

Ülkede, 3 milyon 566 bin 398 hastanın tedavisi ise devam ediyor.

Oksijen sıkıntısı

Hint medyasındaki haberlere göre, COVID-19 vakalarındaki artışın yanı sıra tıbbi oksijen sıkıntısı nedeniyle sağlık sisteminde sorunlar baş gösteriyor.

Times of India, Hindistan’ın güneyindeki Çengalpet kentinde, solunum cihazına bağlı COVID-19 hastalarına oksijen sağlayan boru hattında yaşanan arıza nedeniyle 11 hastanın hayatını kaybettiğini yazdı. Hastanede oksijen ihtiyacının son 1 haftada 2 katına çıktığı belirtildi.

“Hindistan yeterli oksijene sahip”

Ülkede vakaların nisan başından itibaren tırmanışa geçmesi nedeniyle tıbbi oksijen ihtiyacı son 1 ayda 7 kat artarken, hükümet yeni oksijen üretim tesisleri kurmak ve sıvı oksijen tank ve tüplerini ihtiyaç duyulan yerlere ulaştırmakta zorluk çekiyor.

Ülkedeki hastanelerin çoğu kendi oksijenini üretme kapasitesine sahip değil.

Sağlık Bakanı Harsh Vardhan konuyla ilgili yaptığı açıklamada, Hindistan’ın yeterli oksijene sahip olduğunu fakat üretim tesislerinin büyük bölümü ülkenin doğusunda yer aldığından, vakaların yoğunlaştığı batı ve kuzey bölgelere oksijen ulaştırılmasında sorunlar yaşandığını belirtti.

Acil oksijen temini için Hindistan ile Körfez ülkeleri Bahreyn ve Kuveyt arasında ikmal köprüsü oluşturulduğu duyuruldu.

Aşılama kampanyası

Nüfusu 1,4 milyara yaklaşan Hindistan’da aşılama kampanyasının başlatıldığı 16 Ocak’tan bu yana 162 milyon 513 bin 339 doz aşı yapılsa da kampanya henüz salgını durdurabilecek düzeye ulaşmadı.

Dünyanın en büyük aşı üreticisi konumundaki Hindistan Serum Enstitüsünün (SII) Üst Yöneticisi (CEO) Adar Poonawalla, İngiliz Financial Times gazetesine verdiği röportajda, aşı sıkıntısı olduğu ve bunun birkaç ay süreceği uyarısını yapmıştı.

AstraZeneca firmasıyla üretim anlaşması bulunan ve Dünya Sağlık Örgütünün (DSÖ) COVID-19 Aşıları Erişim Programı için de aşı üretmeyi taahhüt eden enstitünün acil iç talebe yanıt vermek zorunda olması, dünyadaki aşı tedarikini de olumsuz etkileyebilir.

“Aşı bileşenleri, 20 milyon AstraZeneca üretmeye yardımcı olacak”

ABD, İngiltere, Almanya ve diğer ülkeler Hindistan’a ilaç, test kiti ve tıbbi oksijen yardımlarının yanı sıra aşı yapımında kullanılan maddelerin ihracını da yoğunlaştırdı.

ABD’nin Yeni Delhi Büyükelçiliği Maslahatgüzarı Dabiel B. Smith, ülkeye ulaştırılan aşı bileşenlerinin 20 milyon AstaZenaca aşısının üretilmesine yardımcı olacağını açıkladı.

ABD’de “aşılar üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat” gündemi

SII Üst Yöneticisi Poonwalla, aşı üretiminde gerekli bazı ham maddeler için uygulanan ambargonun kaldırılması amacıyla ABD Başkanı Joe Biden’a çağrı yapmıştı.

ABD, aşı üretimini desteklemek için COVID-19 aşıları üzerindeki fikri mülkiyet haklarından feragat edilmesini gündeme getirmişti. Böyle bir adımın da Hindistan’daki aşı üretimini canlandıracağı tahmin ediliyor.