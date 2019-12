Hindistan kurallara uymayan sürücülerden bıktı, çareyi cansız polis mankenlerinde buldu

Dünyanın en kalabalık ikinci ülkesi olan Hindistan’da bir o kadar yoğun olan trafik keşmekeşini çözmek isteyen yetkililer sürücüleri kontrol edebilmek için belli başlı noktalara cansız mankenler yerleştirdi.

Hindistan’ın en yoğun trafiğe sahip kentlerinden biri olan güneydeki Bangalore, kuralları takmayan sürücüleri hizaya getirmek amacıyla trafik polisi gibi giydirilmiş mankenleri kavşak, ana cadde gibi sıkışık noktalarda ‘görevlendirdi’.

Sürücülerin, polis şapkası ve güneş gözlüğü takılan, beyaz tişörtle kahverengi pantolondan oluşan üniforma giydirilen mankenleri gerçek sanması ve kuralları çiğnemekten kaçınması umuluyor. Yetkililer, birkaç yıl önce de polis maketleriyle benzer bir uygulamayı denemişti.

Hindistan’ın bilişim başkenti olarak anılan Bangalore’da kayıtlı 8 milyon araç bulunuyor. Bu sayının 2022’de 10 milyonun üstüne çıkması öngörülüyor.

Şehirde saatte 18.7 kilometreye düşen trafik akışı Mumbai’nin (18.5 kilometre) ardından Hindistan’ın en yavaş trafiği olarak görülüyor. Her gün 20 binden fazla kural ihlali kayıtlara geçiyor.

Cansız mankenler, Bangalore halkını ikiye böldü.

Mankenlerin gerçek polislere yardımcı olabileceğini düşünenler arasında yer alan üniversite öğrencisi Gautam T, “Sadece yakından bakınca gerçek polis olmadığı anlaşılıyor. Onları gören insanlar kasklarını takıyor” diyor.

Ülkede çok yaygın olan üçtekerli motorlardan kullanan Saravana da, “Trafik levhalarını atlamamanızı sağlıyorlar” diye konuşuyor.

Ama bildirilen vakalara göre mankenlerin varlığı, örneğin ‘Park yapılmaz’ gibi levhaların yanına park edilmesini engellemiyor.

Mankenler sosyal medyada ise daha çok eğlence ve alay unsuru oldu.

Kullanıcılar mankenlerle çektikleri selfieleri paylaşırken, mankenle tokalaşmaya ya da ona dokunmaya çalışanların olduğunu da aktardı.

Bir kullanıcı ise ayakta durması için ağaca bağlanmış bir mankenin fotoğrafını paylaştı ve “Cezalı mı? Ağacı mı koruyor?” diye yazdı.

#Bangalore @blrcitytraffic @BangaloreMirror @WFRising Is he on a Sunday break? Saving #Whitefield trees? Punishment posting? Paid the price for stopping wrong-side bikers at SV road,opp ICICI, Hope Farm? If some1 seriously thought #mannequins can replace #trafficcops … pic.twitter.com/MLeTItfzn9

Bir kullanıcı ise gerçek polisle mankeni aynı karede buluşturmayı başardı.

Heard on @Redfmbengaluru this morning about @blrcitytraffic traffic cop mannequins being deployed across Bangalore as deterrents to rule breakers, and guess what I spotted this evening? pic.twitter.com/au2HrhY3M3

— Tushar Kanwar (@2shar) November 28, 2019