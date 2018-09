Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 31 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.

İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri , Iceberg Marul, Soya Küsbesi, Nektarin,Taze Fasulye, Arpa (Yemlik) ,Armut (S.M), Kavun, Ayçiçek Küsbesi, Susam ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 39 numuneden 37’si temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

SVS Tiç Ltd ait Kırmızı Acı Biber Firmanın isteği üzerine imha edilecektir. ORC Foods Ltd ait Taze Fasulye firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.

Yerli ürünlerden Böğrülce, Maydanoz, Salatalık,Domates ve Kapya Biber olmak üzere 7 numuneden 5’i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.

Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait Biber Kapyadan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.

Geçitköy’de Ali Akkuş’a ait Maydanozda yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın üründe tavsiyesi bulunmadığı için ürünün imhasına karar verilmiştir.

İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu

1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz

2 Nej grain ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

3 Orc Foods İthal Elma(kırmızı) Temiz

4 Orc Foods İthal Nektarin Temiz

5 Orc Foods İthal Şeftali Temiz

6 Orc Foods İthal Taze Fasulye (Rodos) Limit Üstü

7 Orc Foods İthal Elma(Golden) Temiz

8 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

9 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

10 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

11 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

12 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

13 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

14 Ömer Urfalı İthal Kavun Temiz

15 Nuri Ersoy LTD. İthal Nektarin Temiz

16 Nuri Ersoy LTD. İthal Sultani Üzüm Temiz

17 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

18 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz

22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

24 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz

25 Selgün Ticaret İthal Iceberg Marul Temiz

26 Burse Yağız İthal Susam Temiz

27 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz

28 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

29 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı A.Biber Limit Üstü

30 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz

31 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz

33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz

34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz

35 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz

36 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz

37 Nej Garin Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz

38 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz

39 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz

40 Zehra Çetin Mağusa Böğrülce Temiz

41 Mustafa Dudu Mağusa Maydanoz Temiz

42 Yıldıray Dağlı Mağusa Salatalık Temiz

43 Alim Duman Hisarköy Domates Temiz

44 Ali Akkuş Geçitköy Maydanoz Limit Üstü

45 Eşref Özbilgili Karşıyaka Biber Kapya Limit Üstü

46 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Domates Temiz