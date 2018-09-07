Haftalık Gıda Analiz Sonuçları Açıklandı

Tarım Dairesi 31 Ağustos – 6 Eylül 2018 tarihleri arasında ithal ve yerli üretim gıda denetim sonuçlarını açıkladı. İthal ve yerli ürünlerden numune alınarak, Devlet Laboratuvarı’nda yapılan analizler neticesinde çıkan sonuçlar Avrupa Birliği’nde kullanılan Pestisit Limitleri Çizelgesi’nde değerlendirilerek, aşağıdaki sonuçlar elde edilmiştir.
İthal ürünlerden Çeri Domates, Elma Çeşitleri, Şeftali, Üzüm Çeşitleri , Iceberg Marul, Soya Küsbesi, Nektarin,Taze Fasulye, Arpa (Yemlik) ,Armut (S.M), Kavun, Ayçiçek Küsbesi, Susam ve Kırmızı Acı Biber olmak üzere 39 numuneden 37’si temiz olup, sadece 2 numunede ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
SVS Tiç Ltd ait Kırmızı Acı Biber Firmanın isteği üzerine imha edilecektir. ORC Foods Ltd ait Taze Fasulye firmanın isteği üzerine imha edilmiştir.
Yerli ürünlerden Böğrülce, Maydanoz, Salatalık,Domates ve Kapya Biber olmak üzere 7 numuneden 5’i temiz olup, sadece 2 numunede limit üstü ilaç kalıntısına rastlanmıştır.
Karşıyaka’da Eşref Özbilgili’ye ait Biber Kapyadan alınan numunede limit üstü ilaç kalıntısı çıkmasından dolayı ürünün hasadı bir sonraki laboratuvar analizine kadar durdurulmuştur.
Geçitköy’de Ali Akkuş’a ait Maydanozda yapılan laboratuvar analizi sonucunda kullanılan kimyasal ilacın üründe tavsiyesi bulunmadığı için ürünün imhasına karar verilmiştir.
İsim Yerli/ithal Ürün Analiz Sonucu
1 TÜK İthal Arpa(Yemlik) Temiz
2 Nej grain ltd İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
3 Orc Foods İthal Elma(kırmızı) Temiz
4 Orc Foods İthal Nektarin Temiz
5 Orc Foods İthal Şeftali Temiz
6 Orc Foods İthal Taze Fasulye (Rodos) Limit Üstü
7 Orc Foods İthal Elma(Golden) Temiz
8 Svs Tic. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
9 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
10 Svs Tic. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
11 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
12 Svs Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
13 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
14 Ömer Urfalı İthal Kavun Temiz
15 Nuri Ersoy LTD. İthal Nektarin Temiz
16 Nuri Ersoy LTD. İthal Sultani Üzüm Temiz
17 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
18 Halil Kasap Paz. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
19 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
20 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
21 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Elma(G.S) Temiz
22 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
23 Onbaşı İşl. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
24 Deftera Gıda Ltd. İthal Elma(Golden) Temiz
25 Selgün Ticaret İthal Iceberg Marul Temiz
26 Burse Yağız İthal Susam Temiz
27 Özçağ Free Port İthal Ayçiçek Küsbesi Temiz
28 Köşe Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
29 Svs Tic. Ltd. İthal Kırmızı A.Biber Limit Üstü
30 Svs Tic. Ltd. İthal Siyah Üzüm Temiz
31 Svs Tic. Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
32 Nuri Ersoy Ltd. İthal Taze Fasulye Temiz
33 Nuri Ersoy Ltd. İthal Çeri Domates Temiz
34 Nuri Ersoy Ltd. İthal Elma(Stk) Temiz
35 Köşe Tic. Ltd. İthal Armut(S.M) Temiz
36 Köşe Tic. Ltd. İthal Elma(Gala) Temiz
37 Nej Garin Ltd. İthal Soya Küsbesi Temiz
38 Svs Tic. Ltd. İthal Şeftali Temiz
39 Svs Tic. Ltd. İthal Sultani Üzüm Temiz
40 Zehra Çetin Mağusa Böğrülce Temiz
41 Mustafa Dudu Mağusa Maydanoz Temiz
42 Yıldıray Dağlı Mağusa Salatalık Temiz
43 Alim Duman Hisarköy Domates Temiz
44 Ali Akkuş Geçitköy Maydanoz Limit Üstü
45 Eşref Özbilgili Karşıyaka Biber Kapya Limit Üstü
46 İsmail Hakkı Çakmak Geçitköy Domates Temiz