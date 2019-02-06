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Günay bir açıldı pir açıldı

6 Şubat 2019

NEW YORK’TA BOY GÖSTERECEK

Oyuncu eşi Tolga Karel’den ayıldıktan sonra kendini aşan ve birbirinden çarpıcı pozlar sergileyen manken Günay Musayeva New York Fashion Week’te yürüyecek

 

New York Fashion Week’te geçtiğimiz yıl gerçekleştirdiği defilesinde ünlü Top model Günay Musayeva’yı podyuma çıkaran dünyaca ünlü starların modacısı olan Azeri ünlü Türk modacı Rufat İsmayil 13 Şubat 2019’da New York Fashion Week’te kreasyonunu sunacak. Springs Studio’da gerçekleştireceği “Afffair: The Butterfly Effect” defilesinde ünlü top model Günay Musayeva podyuma çıkacak.

Mens Health dergisinin şubat sayısının kapak yıldızı olan ünlü modacı Rufat İsmayil  Günay Musayeva  New York Fashion Week öncesinde Selim Akar kreatif danışmanlığında Erman İştahlı’nın objektifine  iddialı olay yaratacak pozlar  verdi. İkili bu özel çekimlere 6 aylık özel bir diyet ve spor programı ile hazırlandı.

Oyuncu Tolga Karel ile boşanmasının ardından kendini iyice aşan Günay Musayeva objektifleri yakıp kavurdu desek yeridir.

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