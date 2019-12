Fransa’nın yeni oyunu Kapital!: Oyunu önce bitirmek yetmiyor, zengin olmak şart

Fransa’da sosyologlar sınıf eşitsizliği ve Cumhurbaşkanı Macron’un yönetimine bir eleştiri getirmek amacıyla Kapital! isimli bir oyun yarattı. Oyunun adı ve içeriği Alman filozof Karl Marx’ın ‘Das Kapital’ eserini hatırlattı.

Öyle ki oyun kartlarından birinde şöyle yazıyor: “Dünyanın en lüks gemilerine sahip insanlara özel kulübe giriyorsunuz. Ancak herkes bu kulübe katılamaz. Bir oyuncu kura çekecek ve zenginler arasına düşecek; diğerleri ise mücadele eden fakir ve orta sınıftan kişiler olacak. Tüm oyuncular, ‘vergi cenneti’ne karşı mücadele etmek zorunda.”

Oyunun yaratıcılarından Monique Pinçon-Charlot oyunla ilgili “Oyunda sadece önce bitirmek zorunda değilsiniz, aynı zamanda paranızın yanı sıra sosyal, kültürel ve sembolik sermayeye de sahip olmalısınız. Ancak gerçek hayatta olduğu gibi baskın oyuncu en büyük kazanma şansına sahip” dedi.

French board game about class struggle and politics sells out in three weeks https://t.co/LsXACS0AfD pic.twitter.com/TyMNh6K1B6

