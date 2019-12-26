Yaşam

Fransa’nın yeni oyunu Kapital!: Oyunu önce bitirmek yetmiyor, zengin olmak şart

26 Aralık 2019

Fransız sosyologlar tarafından yaratılan yeni masa oyunu Kapital! 3 hafta içinde 10 bin adet sattı. Oyunun amacı Fransa’daki sosyal adaletsizlik ve zengin ile fakir arasındaki uçurum hakkında farkındalığı artırmak.

Fransa’da sosyologlar sınıf eşitsizliği ve Cumhurbaşkanı Macron’un yönetimine bir eleştiri getirmek amacıyla Kapital! isimli bir oyun yarattı. Oyunun adı ve içeriği Alman filozof Karl Marx’ın ‘Das Kapital’ eserini hatırlattı.

Öyle ki oyun kartlarından birinde şöyle yazıyor: “Dünyanın en lüks gemilerine sahip insanlara özel kulübe giriyorsunuz. Ancak herkes bu kulübe katılamaz. Bir oyuncu kura çekecek ve zenginler arasına düşecek; diğerleri ise mücadele eden fakir ve orta sınıftan kişiler olacak. Tüm oyuncular, ‘vergi cenneti’ne karşı mücadele etmek zorunda.”

Oyunun yaratıcılarından Monique Pinçon-Charlot oyunla ilgili “Oyunda sadece önce bitirmek zorunda değilsiniz, aynı zamanda paranızın  yanı sıra sosyal, kültürel ve sembolik sermayeye de sahip olmalısınız. Ancak gerçek hayatta olduğu gibi baskın oyuncu en büyük kazanma şansına sahip” dedi.

Sosyologların oyunu yaratma amacı sosyal adaletsizlik ve zengin ile fakir arasındaki uçurum hakkında farkındalığı artırmak.

‘Oyunun alt başlığı ‘Sınıf savaşını kim kazanacak?’

Pinçon-Charlot oyunun ortaya çıkış amacı için “Emmanuel Macron’un Fransası’ndaki aşırı sosyal hakimiyet ve sömürünün, artık bir sınıf mücadelesi değil, bir savaş olduğu noktaya ulaşıldı” ifadesini kullandı.

Oyun üç haftadan kısa bir süre içinde satışa çıkar çıkmaz anında başarıya ulaştı.

Paris’teki bir masa oyunu mağazasında satış elemanı olan Hugo Munler, “İnsanlar yaratıcı fikirler arar ve bu yaratıcı bir oyun. Bu yüzden satıldı. Günde oyunla ilgili yaklaşık on talep alıyoruz” dedi.

Kapital oyunu Fransa siyaseti ve toplumunu baz alsa da yaratıcıları oyunun diğer ülkelere kolayca uygulanabileceğini düşünüyor.



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