Suudi askeri öğrenci, 3 Amerikan askerini öldürdü

ABD’nin Florida eyaletinde bulunan Pensacola deniz üssünde 3 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıyı, okulda eğitim alan bir Suudi askerinin gerçekleştirdiği açıklandı.

Saldırıyı düzenleyen Suudi ordu mensubu öğrenci de donanma güvenlik güçleri tarafından öldürüldü.

Pensacola yerel polisi, saldırıda sekiz kişinin yaralandığını doğruladı. Saldırının tabanca ile gerçekleştirildiği de açıklandı.

Suudi Kralı, ABD Başkanı Donald Trump’a taziyelerini sundu.

‘Bir (tazminat) borçları olduğunu düşünüyorum’

Yetkililere saldırı ile igili ihbar telefonu yerel saatle sabah 06:51 sıralarında geldi.

Escambia kenti şerifi David Morgan, yaptığı ilk açıklamada, “Olay yeri, bir film seti gibi gerçek dışıydı” dedi.

Saldırganla yaşanan çatışma sırasında iki polis memurunun da vurulduğu ancak durumlarının iyi olduğu duyuruldu.

Pensacola deniz üssünün internet sitesinden elde edilen bilgilere göre okulda, 16 bin asker ile 7 bin 400 sivil personel bulunuyor.

Florida Valisi Ron DeSantis de olayla ilgili yaptığı açıklamada, “Bu kişinin Suudi hava kuvvetleri mensubu oluşu, burada bizim topraklarımızda eğitim görüşü ile ilgili sorular olacağını biliyoruz” dedi.

DeSantis Suudi Arabistan hükümetini de olaydan sorumlu tuttu ve “Kurbanlar için hayatı kolaylaştırmalılar. Bir (tazminat) borçları olduğunu düşünüyorum” dedi.

….The King said that the Saudi people are greatly angered by the barbaric actions of the shooter, and that this person in no way shape or form represents the feelings of the Saudi people who love the American people.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 6, 2019