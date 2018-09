Erkut Şahali: İddiaların amacı itibar kaybı yaratmak

Son günlerde, Toprak Ürünleri Kurumu tarafından 1 Eylül, 2018 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, arpa fiyatlarının yeniden düzenlenmesinden hemen önce, birilerine yüklü miktarda arpa satışı yapıldığı yönünde iddialar bulunmaktadır. En baştan söylemek isterim ki bu iddialar, külliyen yalandır. Bu iddiaların amacının, politik avantaj beklentisi olmakla birlikte, esasında siyaset kurumunu ve siyasileri tümüyle itibar kaybına uğratmaktan başka bir sonuca yol açmadığı bilinmelidir. Böylesi bir manipülasyona, asla geçit vermeyiz.

Geçmiş hükümet döneminde bu iddialara konu olacak iş ve işlemlerin yapıldığı gün gibi ortadadır. Bugün yapılan bu mesnetsiz saldırıları, geçmiş dönemde yapılan usulsüzlükleri örtbas etme ve hedef şaşırtma çabaları olarak görmekteyiz.

Nitekim, fiyat farkı ödemelerinin kaldırıldığı 16 Mayıs 2017 tarihinden ve/veya yemlik arpa fiyat artışı öncesinde, bazı işletmelere rutin alımlarının çok üzerinde miktarlarda arpa satışı yapıldığını tespit etmiş ve konuyu 10 Ağustos, 2018 tarihi itibarıyla, Sayıştay’ın denetimine açmış bulunmaktayız.

Böylesi bir denetim faaliyeti yürütürken, aynı konuda benzer bir zafiyet içine düşmemiz, en hafif tabiriyle aymazlık, bizden bu yönde bir tavır bekleyenlerinki ise yine en hafif tanımıyla meczupluk olurdu. Bizi çok iyi tanıyıp bildikleri halde, “sorumsuz olmakla” “adam kayırmacılıkla” suçlamaya kalkanlar önce geçmiş dönemde yapılanların hesabını versinler.

Bizler, yönettiğimiz tüm kurumların, eşit, şeffaf ve hesap verebilir bir anlayışla yönetme yükümlülük ve sorumluluğuna sahip olunması gerektiğini ve bunun bir zorunluluk olduğunu bilerek görev üstlenmekteyiz

Bu tarz iddialara kalkışmadan önce, kaynağından araştırılıp neyin ne olduğunun öğrenilmesi en doğrusudur. Aksi hale bu tarz iddiaların gündeme getirilmesi, özellikle kamuoyunu bilinçli olarak yanlış bilgilendirmek ve hem şahsım hem de kurum üzerinde olumuz algı yaratarak, yıpratmak amacını taşıdığı aşikardır.

Tüm bunlar ışığında, kamuoyunun doğru bilgilendirilmesi açısından, aşağıdaki bilgilerin paylaşılmasını gerekli görüyoruz. Aşağıda verilen bilgileri yeterli bulmayanlar olursa, kayıtlarımızın her türlü denetime açık ve şeffaf olduğunu hatırlatmak isterim.

Toprak Ürünleri Kurumu Haziran 2018 ayında toplam 10,300 Ton; Temmuz 2018 ayında toplam 11,671 Ton ve Ağustos 2018 ayında toplam 15,370 Ton yemlik arpa satışı gerçekleştirmiş olup, satışlarla ilgili bilgiler aşağıdaki gibidir.

TÜK – HAZİRAN 2018 – TEMMUZ 2018 AĞUSTOS 2018 DÖNEMİ YEMLİK ARPA SATIŞLARI

KİLO KİLO KİLO % %

ÖNCEKİ ÖNCEKİ

ARPA ARPA ARPA AYA GÖRE AYA GÖRE

SATIŞ SATIŞ SATIŞ % DEĞİŞİM % DEĞİŞİM

MİKTARI MİKTARI MİKTARI Haz-18 Tem-18

S.NO SİCİL NO İSİM Haz-18 Tem-18 Ağu-18 Tem-18 Ağu-18

1 TLBKP-1-2005 BİNBOĞA YEM FABRİKASI 1.408.030 1.649.470 1.392.750 17,15 -15,56

2 TLBMŞ-5794 CAHİT GENC YEM SAN. 331.660 509.040 422.080 53,48 -17,08

3 TLBMS11202 HOLLY GRAINS TRAD LTD. 557.120 688.560 467.760 23,59 -32,07

4 TLBMS06045 KIZILKAN LTD. 155.620 193.390 205.390 24,27 6,21

5 TLBMS434 KUDRET YEM SAN. 429.170 507.980 455.230 18,36 -10,38

6 TLBMS-614 M.HACI ALİ YEM FAB LTD. 863.570 1.074.040 801.280 24,37 -25,40

7 TLBMS-07564 NEJ-GRAİN TRADİNG LTD 217.020 489.980 334.740 125,78 -31,68

8 TLBMS4514 PAKEL YEM FAB 127.650 170.860 231.760 33,85 35,64

9 TLBMS1677 PINARLI TARIM HAYVANCILIK ŞTİ. 169.130 168.870 208.790 -0,15 23,64

A YEM FABRİKALARI+TİCARİ FİRMALARA TOPLAM SATIŞ (KİLO) 4.258.970 5.452.190 4.519.780 28,02 -17,10

B HAYVAN ÜRETİCİLERİNE TOPLAM SATIŞ (KİLO) 6.041.563 6.218.769 10.850.661 2,93 74,48

C TOPLAM SATIŞ (KİLO) 10.300.533 11.670.959 15.370.441

Tablodan da görüleceği üzere, Toprak Ürünleri Kurumu’nun 01 Eylül 2018 tarihinden itibaren fiyat değişikliğinin yürürlüğe girdiği tarihten önceki Ağustos ayında bir önceki aya göre, hayvan besleyicilerine gerçekleştirdiği yemlik arpa satışında toplamda %74.48 oranında artış; yem fabrikaları ile ticari firmalara yapılan yemlik arpa satışlarında ise toplamda %17.10 oranında azalma olmuştur.

Tablo, firmalar bazında alım miktarları ve artış oranları bazında dikkatle incelendiği zaman, hiçbir firmaya iltimas yapılmadığı açıkça görülmektedir.

Kamuoyunun bilgisine önemle sunulur.