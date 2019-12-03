Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporu: 2010’lar tarihin en sıcak yılları oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019’un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duyurdu.

WMO, Madrid’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda paylaştığı “2019 Küresel İklim Raporu” ile küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu.

Buna göre beş yıllık (2015-2019) ve 10 yıllık (2010-2019) süreçlerdeki ortalama sıcaklıklarının bugüne kadar kaydedilen en yüksek sıcaklıklar olduğu ifade edildi.

2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010-2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate #COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He — WMO | OMM (@WMO) December 3, 2019

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün İklim Durumu açıklamasına göre, 2019 yılında (Ocak-Ekim) küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,1 derece üstünde.

Raporda öne çıkan bilgiler:

Isıyı ve karbondioksiti emerek tampon görevinde bulunan deniz ve okyanuslar da küresel ısınmada etkileniyor. Okyanusların sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Endüstriyel döneminin başlangıcından bu yana deniz suyundaki asit oranı yüzde 26 arttı. Bu durum deniz ekosistemini bozuyor.

2019 yılının bazı aylarında Antarktika buz örtüsünde de rekor düzeyde erime kaydedildi. Eylül 2019’da Kuzey Kutup Denizi buz örtüsündeki erime uyduyla ölçülen ikinci en yüksek erime oldu.

Atmosferik karbondioksit konsantrasyonları 2018’de 407,8 ppm’e çıkarak rekor kırdı ve 2019 yılında da artmaya devam etti. Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca, denizlerde ise daha da uzun süre kalarak, iklim değişikliğini kilitliyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Günlük yaşamda iklim değişikliğinin etkileri aşırı ve ‘anormal’ hava olayları olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden ‘yüzyılda bir kez’ yaşanan sıcak hava dalgaları ve sel olayları daha düzenli olarak meydana geliyor.” diye konuştu.