Dünya

Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporu: 2010’lar tarihin en sıcak yılları oldu

3 Aralık 2019

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019’un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duyurdu.

WMO, Madrid’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda paylaştığı “2019 Küresel İklim Raporu” ile küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu.

Dünya Meteoroloji Örgütü’nün İklim Durumu açıklamasına göre, 2019 yılında (Ocak-Ekim) küresel ortalama sıcaklık, sanayi öncesi dönemin yaklaşık 1,1 derece üstünde.

Raporda öne çıkan bilgiler:

  • Isıyı ve karbondioksiti emerek tampon görevinde bulunan deniz ve okyanuslar da küresel ısınmada etkileniyor. Okyanusların sıcaklığı rekor seviyelere ulaştı. Endüstriyel döneminin başlangıcından bu yana deniz suyundaki asit oranı yüzde 26 arttı. Bu durum deniz ekosistemini bozuyor.
  • 2019 yılının bazı aylarında Antarktika buz örtüsünde de rekor düzeyde erime kaydedildi. Eylül 2019’da Kuzey Kutup Denizi buz örtüsündeki erime uyduyla ölçülen ikinci en yüksek erime oldu.
  • Atmosferik karbondioksit konsantrasyonları 2018’de 407,8 ppm’e çıkarak rekor kırdı ve 2019 yılında da artmaya devam etti. Karbondioksit atmosferde yüzyıllarca, denizlerde ise daha da uzun süre kalarak, iklim değişikliğini kilitliyor.

WMO Genel Sekreteri Petteri Taalas, “Günlük yaşamda iklim değişikliğinin etkileri aşırı ve ‘anormal’ hava olayları olarak karşımıza çıkıyor. Eskiden ‘yüzyılda bir kez’ yaşanan sıcak hava dalgaları ve sel olayları daha düzenli olarak meydana geliyor.” diye konuştu.



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