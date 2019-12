Dünya Meteoroloji Örgütü iklim raporu: 2010’lar tarihin en sıcak yılları oldu

Dünya Meteoroloji Örgütü (WMO), 2019’un kaydedilen en sıcak 2. veya 3. yılı olarak tarihe geçeceğini duyurdu.

WMO, Madrid’de düzenlenen BM İklim Değişikliği Konferansı’nda paylaştığı “2019 Küresel İklim Raporu” ile küresel ısınma tehdidinin boyutlarını bir kez daha gözler önüne koydu.

2019 concludes a decade of exceptional global heat, retreating ice and record sea levels. Average temps for 10-year (2010-2019) period set to be highest on record. 2019 is on course to be 2nd or 3rd warmest year on record. #StateofClimate #COP25 #ClimateAction pic.twitter.com/GBlspx03He

— WMO | OMM (@WMO) December 3, 2019