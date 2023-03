“Domino etkisi” endişesi: Silikon Vadisi Bankası 48 saatte nasıl battı?

2008’deki küresel finans krizinden bu yana görülen en büyük iflaslardan biri olarak kayıtlara geçen Silikon Vadisi Bankası’nın (SVB) batışı piyasalarda “domino etkisi” tedirginliği yarattı.

Yeni kurulan teknoloji şirketleriyle çalışan bankanın iflas ederek federal kurumların yönetimine geçmesi, Kaliforniya’nın Bay Area bölgesindeki girişimcileri sıcak paraya ulaşmak konusunda paniğe sürüklüyor. Kanada, Hindistan ve Çin gibi ülkelerdeki sektör temsilcileri iflasın geniş çaplı bir krize neden olmasından endişe ediyor.

Birleşik Krallık’ta 250 teknoloji şirketinin lideri, Maliye Bakanı Jeremy Hunt’a bir mektup yazarak konuya müdahale etmesini istedi. Mektupta birçok şirketin bir gecede zorunlu tasfiyeye gitmek zorunda kalabileceğine dikkat çekildi.

Hunt, konuyla ilgili Başbakan Sunak ve Merkez Bankası Başkanı Bailey ile hasarı azaltmak için bir çalışma yürüttüklerini söyledi.

Birleşik Krallık biriminin tüm işlemleri durduğu ve yeni müşteri kabul etmediği SVB’nin Danimarka, Çin, Almanya, Hindistan, İsrail ve İsveç’te de şubeleri bulunuyor. Girişimciler, hükümet müdahaleleri olmazsa, bankanın iflasının dünya genelindeki birçok şirketi batırabileceği uyarısında bulunuyor.

Silikon Vadisi Bankası nasıl battı?

2008’de Washington Mutual’ın batışının ardından görülen en büyük banka iflası olan SVB’nin batışı, Amerikan tarihinin de en büyük ikinci banka iflası oldu.

Bankanın iflasını mercek altına alan CNN, ABD Merkez Bankası’nın son bir yılda enflasyonla mücadele etmek için uygulamaya soktuğu agresif faiz artırımı polikasının bankanın batış nedenlerinden biri olduğunu yazdı.

Fed’den peş peşe gelen faiz artırımları borçlanma maliyetlerini yükseltince, SVB’nin fayda sağladığı teknoloji hisselerindeki artış hızı durdu.

Yüksek faizler ayrıca SVB’nin, sıfıra yakın faiz döneminde aldığı uzun vadeli tahvillerinin değerini de erozyona uğrattı. Bankanın 21 milyar dolarlık tahvilat portföyü, ortalama yüzde 1,79’luk getiri sağlarken, faiz artırımları sonrasında Merkez Bankası’nı 10 yıllık tahvil getirisinde bu oran yüzde 3,9’a kadar ulaştı.

Silikon Vadisi Bankası, çarşamba bazı senetleri zararına sattığını ayrıca bilançoyu desteklemek adına 2,25 milyar dolarlık yeni hisse satışı yapacağını açıkladı. Bu karar birçok sermaye şirketinde panik yaratırken, finans kuruluşları şirketlere bankadan paralarını çekmesi tavsiyesinde bulundu.

Perşembe sabahı ve sonrasında SVB hisselerinde yaşanan çöküş, diğer banka hisselerini de aşağı çekerken, piyasalarda 2008 finansal krizinin bir tekrarının yaşanabileceği endişesi oluşmaya başladı.

Cuma sabahı harekete geçen Kaliforniya eyalet yetkilileri, SVB hisselerinin ticaretini yasakladı ve bankayı kapatarak, Federal Mevduat Sigorta Kurumu’nun yönetimine verdi.

Banka CEO’sundan iflastan iki hafta önce hisse satışı

ABD Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu’nun (SEC) verilerine göre, Silikon Vadisi Bankası’nın CEO’su Greg Becker, iflastan iki hafta önce 3 milyon 578 bin dolarlık hissesini sattı.

Bu miktarın Becker’ın sahip olduğu hisselerin yüzde 10’una karşılık olduğu belirtildi.

Öte yandan aynı gün bankanın Finans Müdürü Daniel Beck’in de 575 bin dolarlık hisse satışı yaptığı anlaşıldı.

Newsweek’in konuyla ilgili ulaştığı SEC yetkilileri, herhangi bir kişinin yaptığı işlemlerle ilgili yorum yapamayacaklarını söyledi.

Independent Türkçe, CNN, The Guardian, Bloomberg, Newsweek, The Washington Post, The New York Times