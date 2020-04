Doktorlardan Trump’ın koronavirüs önerisine tepki: Vücuda dezenfektan enjekte etmek sizi öldürür

Donald Trump en son koronavirüs basın toplantısında temizlik ürünlerinin koronavirüs için enjekte edilebilir bir tedavi olarak araştırılabileceğini söylemesi hükümet danışmanları da dahil birçok sağlık görevlisini konuya dahil olup dezenfektanı damardan uygulamanın ne kadar tehlikeli olduğunu anlatmaya itti.

Gazetecilerin önünde danışmanı Deborah Birx’e hitap eden ABD Başkanı Trump koronavirüsü öldürdüğü bilinen ev ürünlerinin insan vücudunda nasıl çalışabileceği hakkında yüksek sesle düşündü.

Tepkiler hızla geldi.

Hükümetin Beyaz Saray Koronavirüs Görev Gücü’nde yer alan ABD Gıda ve İlaç Dairesi (FDA) yetkilisi Dr. Stephen Hahn CNN’e “dezenfektanın vücuda alınmasını kesinlikle tavsiye etmediğini” söyledi; aynı açık oturumda Baltimore sağlık yetkilisi izleyicileri uyardı:

Sosyal medyada büyük bir takipçi kitlesi bulunan ve politik olarak aktif bir doktor olan Dr. Eugene Gu, Twitter’da açıkça, “Vücudunuza dezenfektan enjekte etmek sizi öldürür. Bunu söylemek bile tamamen gereksiz gibi görünse de, insanlar bu madde hakkında söylentileri duyduktan sonra klorokin içeren akvaryum temizleyicisi içmişlerdi. Ne kadar aptalca olurlarsa olsun ölümcül yanlış bilgilendirmelerle mücadele etmeliyiz” ifadelerini kullandı.

Dr. Gu’nun akvaryum temizleyicisi göndermesi, Trump ve Fox News tarafından kararlı biçimde koronavirüs tedavisi olarak pazarlanan ilaç hidroksiklorokin yerine yanlışlıkla klorokin içerek eşiyle birlikte hayatını kaybeden Arizonalı bir adamla ilgili. Olumlu bir etki göstermeyen çalışmanın yayımlanmasının ardından her iki kaynak da ilaçtan uzaklaştı.

Dr Gu başka bir tweet’le devam etti:

Diğer birçok doktor ve hemşire #MedTwitter hashtag’ini kullanarak sosyal medyada konuya dahil oldu. Kullanıcılardan biri dokuz yaşındaki çocuğunun dahi dezenfektanların zehirli olduğunun farkında olduğunu söyledi.

Temizlik ürünlerini enjekte etmek üzerine kafa yormanın yanı sıra ABD Başkanı Trump virüsün doğrudan güneş ışığında uzun süre hayatta kalamayacağına dair belirtiler olduğunu da söyledi ve ultraviyole ışınların virüsü vücuttan uzaklaştırmak için kullanılabileceğini öne sürdü:

Dr. Birx cevaben, “Tedavi olarak kullanılacağını sanmıyorum” dedi.

Watching this clip. Commented to 9yo: don’t inject disinfectant into anything

9yo: isn’t that toxic

Yep#medtwitter #momlife #FlattenTheCurve https://t.co/a5v7iQzaHp

— Elizabeth Baker (@EGBakerMD) April 23, 2020