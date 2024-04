Denner, Karaağaç’ta zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 1. Tuning Torch Tırmanma Yarışı gerçekleştirildi.

Oldukça kalabalık Seyirci kitlesinin takip ettiği ve 22 ekibin start aldığı yarışta, Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi özel olarak hazırlanan 2.2 km’lik Karaağaç etabının rekorunu kırarak 1.21.096 ile günün galibi oldular. Oldukça çekişmeli geçen sezonun ilk tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.378 ile ikinci olurken, üçüncü ise Andreas Christoforou geldi.

E3 kategorisinde Behiç Topçu – Ahmet Demiray birinci gelirken , ikinci Hasan Karlıtaş – Vedat Coşar, üçüncü ise ilk kez yarışan Erdoğan Dağaştı – Dilek Keser oldular.

Oldukça çekişmeli geçen E4 kategorisinde Ahmet Öksüzoğluları – Olgun Tan birinci olurken ,ikinci Ahmet Bağrıaçık – Hakan Bağrıaçık , üçüncü Tancan Kemaler – Gökhan Özkarayel oldular.

E1 Kategorisinde Loucas Christoforou 1. olurken, ikinci Andreas Christoforou oldu.

E2 Kategorisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken, Kemal Topçuoğlu İkinci, Emre Erosal – Emre Türkelman üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

Kadınlarda günün birincileri Pilotlarda Huri Bağrıaçık olurken, ikinci Emine Keremoğlu oldu. Kadın Co-pilotlarda Dilek Dülger birinci, Ecem Çakır ikinci oldular. Gençlerde ise Olgun Tan birinci oldu.

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, Avenue Dereboyu, Eurol, Near East Bank,Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tuning Torch Tırmanma ilk yarışında ödülleri Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve KKTOK Yetkilileri yarış sonunda servis alanında takdim ettiler.

SIRA NO KAPI NO TAKIM PİLOT CO-PİLOT ARAÇ BEST TIME SINIF

1 1 Denner Racing Team Deniz Denner Ömer Topçu Mitsubishi Lancer Evo 00:01:21,096 E2

2 2 Jiklas Racing Team Loucas Christoforou Talex 00:01:21,378 E1

3 6 Jiklas Racing Team Andreas Christofou Crosskart 00:01:22,532 E1

4 4 B.Topçu Racing Team Kemal Topçuoğlu Honda Civic AWD 00:01:28,212 E2

5 10 Sistem Co Racing Team Emre Erosal Emre Türkelman Ford Fiesta MKII 00:01:28,272 E2

6 12 Sistem Co Racing Team Ömer Karanfil Gökhan Bolatçıoğlu Mitsubishi Lancer Evo VI 00:01:29,039 E2

7 8 NEUDRİFT Racing TEAM Ahmet Öksüzoğluları Olgun Tan Nissan Silvia 00:01:30,965 E4

8 5 B.Topçu Racing Team Behiç Topçu Ahmet Demiray Honda Civic 00:01:31,249 E3

9 7 Team YAN YAN Ahmet Bağrıaçık Hakan Bağrıaçık Nissan Silvia 00:00:00,000 E4

10 15 Tancan Kemaler Gökhan Özkarayel Nissan Silvia 00:01:32,838 E4

11 20 Team YAN YAN Muhammet Dağdaş Nissan 350z 00:01:34,100 E4

12 19 Team YAN YAN Yaşam Karakurt Ali Kutluhanlar Toyota Soarer 00:01:34,954 E4

13 21 Tuning Torch Racing Görkem Eren Onur Gani Nissan Silvia 00:01:35,347 E4

14 9 B.Topçu Racing Team Hasan Karlıtaş Vedat Coşar Honda Civic 00:01:37,221 E3

15 14 Tuning Torch Racing Ömer İlhan Sayar Serkan Bolkaner Nissan Silvia 00:01:39,231 E4

16 16 Orhan Keleş Emre Dolat Nissan Silvia 00:01:40,177 E4

17 22 Erdoğan Dağaştı Dilek Dülger Renault 9 00:00:00,000 E3

18 24 Team YAN YAN Huri Bağrıaçık Sarp Toprak Ölmez Nissan Silvia 00:01:45,750 E4

19 23 Team YAN YAN Emine Keremoğlu Nissan Silvia 00:01:46,916 E4

20 18 Team YAN YAN İbrahim Can Eroğlu Ecem Çakır Nissan Silvia 00:01:47,775 E4

21 3 Salih Çelikkaya İbrahim Çelikkaya Subaru Impreza 00:02:06,022 E2

22 17 Team YAN YAN Cengizhan Güngör Kadir Arı Mazda RX-7 00:02:15,433 E4