Denner, Karaağaç’ta zirvede - Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Salı, Nisan 16, 2024
Havadis Gazetesi | Kıbrıs Haber
Spor

Denner, Karaağaç’ta zirvede

Hasan Düzgün
Hasan Düzgün
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Denner, Karaağaç’ta zirvede

Kuzey Kıbrıs Turing ve Otomobil Kurumunun organize ettiği 2024 Basel Holding Kuzey Kıbrıs Tırmanma Şampiyonası 1. Tuning Torch Tırmanma Yarışı gerçekleştirildi.
Oldukça kalabalık Seyirci kitlesinin takip ettiği ve 22 ekibin start aldığı yarışta, Deniz Denner – Ömer Topçu ikilisi özel olarak hazırlanan 2.2 km’lik Karaağaç etabının rekorunu kırarak 1.21.096 ile günün galibi oldular. Oldukça çekişmeli geçen sezonun ilk tırmanma yarışında Loucas Christoforou 01.21.378 ile ikinci olurken, üçüncü ise Andreas Christoforou geldi.

E3 kategorisinde Behiç Topçu – Ahmet Demiray birinci gelirken , ikinci Hasan Karlıtaş – Vedat Coşar, üçüncü ise ilk kez yarışan Erdoğan Dağaştı – Dilek Keser oldular.


Oldukça çekişmeli geçen E4 kategorisinde Ahmet Öksüzoğluları – Olgun Tan birinci olurken ,ikinci Ahmet Bağrıaçık – Hakan Bağrıaçık  , üçüncü Tancan Kemaler – Gökhan Özkarayel oldular.

E1 Kategorisinde Loucas Christoforou 1. olurken, ikinci Andreas Christoforou oldu.

 

E2 Kategorisinde Deniz Denner-Ömer Topçu birinci gelirken, Kemal Topçuoğlu İkinci, Emre Erosal – Emre Türkelman üçüncü olarak yarışı tamamladılar.

 

Kadınlarda günün birincileri Pilotlarda Huri Bağrıaçık olurken, ikinci Emine Keremoğlu oldu. Kadın Co-pilotlarda Dilek Dülger birinci, Ecem Çakır ikinci oldular. Gençlerde ise Olgun Tan birinci oldu.

 

Basel Holding ana sponsorluğunda gerçekleşen, Avenue Dereboyu, Eurol, Near East Bank,Limon, Gopro, Genpower, Aveon Sigorta, Polaris ve Rinata Parts katkıları ile gerçekleşen Tuning Torch Tırmanma ilk yarışında ödülleri Çatalköy-Esentepe Belediye Başkanı Ceyhun Kırok ve KKTOK Yetkilileri yarış sonunda servis alanında takdim ettiler.

 

SIRA NO               KAPI NO               TAKIM    PİLOT     CO-PİLOT             ARAÇ     BEST TIME               SINIF

1             1             Denner Racing Team       Deniz Denner     Ömer Topçu        Mitsubishi Lancer Evo     00:01:21,096      E2

2             2             Jiklas Racing Team           Loucas Christoforou                       Talex               00:01:21,378      E1

3             6             Jiklas Racing Team           Andreas Christofou                        Crosskart               00:01:22,532      E1

4             4             B.Topçu Racing Team       Kemal Topçuoğlu                             Honda Civic AWD               00:01:28,212      E2

5             10           Sistem Co Racing Team   Emre Erosal        Emre Türkelman               Ford Fiesta MKII  00:01:28,272      E2

6             12           Sistem Co Racing Team   Ömer Karanfil    Gökhan Bolatçıoğlu          Mitsubishi Lancer Evo VI     00:01:29,039      E2

7             8             NEUDRİFT Racing TEAM Ahmet Öksüzoğluları        Olgun Tan            Nissan Silvia               00:01:30,965      E4

8             5             B.Topçu Racing Team       Behiç Topçu        Ahmet Demiray  Honda Civic               00:01:31,249      E3

9             7             Team YAN YAN   Ahmet Bağrıaçık               Hakan Bağrıaçık Nissan Silvia               00:00:00,000      E4

10           15                         Tancan Kemaler Gökhan Özkarayel            Nissan Silvia               00:01:32,838      E4

11           20           Team YAN YAN   Muhammet Dağdaş                       Nissan 350z               00:01:34,100      E4

12           19           Team YAN YAN   Yaşam Karakurt  Ali Kutluhanlar    Toyota Soarer               00:01:34,954      E4

13           21           Tuning Torch Racing        Görkem Eren      Onur Gani           Nissan Silvia               00:01:35,347      E4

14           9             B.Topçu Racing Team       Hasan Karlıtaş    Vedat Coşar        Honda Civic               00:01:37,221      E3

15           14           Tuning Torch Racing        Ömer İlhan Sayar             Serkan Bolkaner               Nissan Silvia        00:01:39,231      E4

16           16                         Orhan Keleş        Emre Dolat          Nissan Silvia        00:01:40,177      E4

17           22                         Erdoğan Dağaştı Dilek Dülger        Renault 9             00:00:00,000      E3

18           24           Team YAN YAN   Huri Bağrıaçık     Sarp Toprak Ölmez           Nissan Silvia               00:01:45,750      E4

19           23           Team YAN YAN   Emine Keremoğlu                           Nissan Silvia               00:01:46,916      E4

20           18           Team YAN YAN   İbrahim Can Eroğlu          Ecem Çakır          Nissan Silvia               00:01:47,775      E4

21           3                           Salih Çelikkaya   İbrahim Çelikkaya             Subaru Impreza               00:02:06,022      E2

22           17           Team YAN YAN   Cengizhan Güngör            Kadir Arı               Mazda RX-7               00:02:15,433      E4

 

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