Demokratlar, Trump’ı çekilme kararından vazgeçirmek için öneri sunacak

The Hill’de yer alan habere göre, basın toplantısında gazetecilere açıklama yapan Schumer, Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi ile konuştuğunu ve Trump’a Suriye kuzeyindeki ABD askerlerini geri çekme kararından geri dönmesine yönelik Senato’da karar alınmasını önereceklerini ifade etti.

Schumer, “Bu, Kürtleri korumak için, IŞİD’li teröristlerin hapishanelerden kaçışını engellemek için ve Türkiye’nin Suriye ve ABD ile ilgili mevcut anlaşmalara saygı göstermesini sağlamak için başkanın kararını geri almaya çağrısı yapmaya yönünde ortak bir karar” dedi.

Cumhuriyetçi vekil Michael McCaul’in de kararı desteklediğini belirten Schumer, diğer Cumhuriyetçilerden de destek alacaklarına inandıklarını söyledi ve şöyle devam etti:

“Başkanın yaptığı şeyi geri alması için çok çalışacağım.”

