DAÜ ses getirecek

Gençleşen kadrosu ile yeni sezon hazırlıklarına başlayan Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımının yeni antrenörü Talat Şentürk, hedeflerini Havadis’e açıkladı

“ÖZ KAYNAĞA DÖNDÜK”:

DAÜ Antrenörü Talat Şentürk: Takım olarak öz kaynaklarımızı ve alt yapımızı kullanacağız. Daha çok üniversite öğrencilerimizi ve alt yapımızda yetişen pırıl pırıl gençlerimizi oynatarak gelecek yılların takımını kurma amacındayız

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımı yeni sezon hazırlıklarına gençleşen kadrosu ve yeni antrenörü Talat Şentürk yönetiminde başladı.

DAÜ Lala Mustafa Paşa Spor Salonu’nda gerçekleşen idmanlara alt yapıdan gelen oyuncular da dahil edildi. Geçtiğimiz hafta boyunca 3 idman yapan DAÜ Kadın Voleybol Takımı, güç ve kuvvet çalışmaları gerçekleştirdi.

DAÜ forması önemli

Doğu Akdeniz Üniversitesi Kadın Voleybol Takımının yeni antrenörü Talat Şentürk, Havadis’e yaptığı açıklamada şunları söyledi:

“Yıllardır ülke sporuna önemli katkıları olan üniversitemizin, spora ve voleybola hizmeti devam etmektedir. Bizim için en önemli nokta DAÜ formasını giymek ve ona yakışır şekilde mücadele edip lige renk katmaktır. Takım olarak öz kaynaklarımızı ve alt yapımızı kullanacağız, daha çok üniversite öğrencilerimizi ve alt yapımızda yetişen pırıl pırıl gençlerimizi oynatarak gelecek yılların takımını kurma amacındayız. En büyük şansımız yıllardır ülke sporuna her alanda destek olan ve her zaman arkamızda olan müdürümüz Cemal Konnolu gibi sporun her dalından anlayan ve özellikle voleybol çatısı altından gelmesi. DAÜ voleybol denilince özellikle kadın takımı anlamında yıllardır alt yapımızda yaptığı büyük işlerle her zaman A takımımıza destek olan Serpil Kayalp’ı da unutmamak gerek. Biz DAÜ voleybol ailesi olarak gerek Ecevit hocamız gerekse Serpil hocamız hep birlikte ortak hareket edip beraber karar üreterek DAÜ’ye yakışır bir şekilde mücadele edeceğiz.” dedi.

İki transfer yaptık

Şentürk, “Şu ana kadar iki transfer gerçekleştirdik. Biri yaş gurubunda adanın en iyisi Zalihe Postacıoğlu, diğeri ise İngiltere’de eğitimini bitirip voleybolun içinde doğup büyüyen ve takımımıza çok büyük faydası olacağına inandığımız Sıla Kayalp’ı takımımıza kazandırdık. Şu anda takımımızda bir yabancı sporcumuz olup, ikinci yabancı kontenjanı için ise takımımızın kimyasına uygun bir yabancı oyuncu arayışı içerisindeyiz.” dedi.