DAÜ mezunu Aslıhan Bakırlı Millet’ten büyük başarı

Doğu Akdeniz Üniversitesi (DAÜ) Mühendislik Fakültesi, Endüstri Mühendisliği Bölümü mezunlarından Aslıhan Bakırlı Millet, Birleşik Krallıkta yine büyük bir başarıya imza attı. Dünyaca ünlü Fransız firması Danone’nin İngiltere ve İrlanda Sorumlusu (Business Systems Manager – Yönetsel Sistemler Müdürü) olan Aslıhan Bakırlı Millet’in yönettiği ekip, Rolls-Royce firmasının sponsoru olduğu “The Women in IT Summit & Awards UK” inisiyatifinde birinci sırayı alarak “IT Team of the Year – Yılın Bilişim Teknolojileri Takımı” olarak seçildi.

“İlham Kaynağı”

Teknoloji uzmanları ve D&I (çeşitlilik ve dahil olma) avukatlarının yer aldığı seçici kurul, düzenlediği panelde, bu kadar büyük ve karmaşık bilişim teknolojileri işlemleri gerektiren kurumsallaşmış bir firmada; süreçleri yeniden tasarlamak suretiyle firmayı dönüştüren, verimliliği artırıp harcamaları azaltan ve firmaya yeni teknolojiler de kazandıran bu çalışmanın her türlü takdiri hak ettiğini ve bu çalışmanın diğer tüm firmalara ilham kaynağı olması gerektiğini belirttiler.

Dünyanın En Ünlü Üniversitelerine Kabul Alıyorlar

DAÜ Endüstri Mühendisliği Bölüm Başkanı Doç. Dr. Gökhan İzbırak’ın verdiği bilgiye göre, Endüstri Mühendisleri ile İşletme Mühendisleri sanılanın aksine sadece fabrikalarda değil, aynı zamanda hizmet sektöründe (danışmanlık, ulaşım, telekomünikasyon, enerji, lojistik, finans, bankacılık, hastaneler, eğitim, yazılım, turizm, marka yöneticiliği, pazarlama, insan kaynakları vs.), inşaat ve petrol, gaz, madencilik şirketlerinde de başarıyla görev yapmakta ve firmaların daha az harcama ile daha çok ve daha kaliteli ürün ve hizmet sunmalarına katkıda bulunmaktadırlar.

Öğrencilerine Çift Ana Dal programları ile Endüstri Mühendisliği diplomasına ek olarak Makine Mühendisliği veya İşletme (Business Administration) diploması alabilme olanağını da sağlayan Endüstri Mühendisliği programı, Türkiye’de sadece 5 üniversitenin sahip olabildiği ABET akreditasyonuna (abet.org) da sahip. İlk mezunlarını verdiği 1998 yılından itibaren imalat, hizmet ve inşaat sektörlerinin marka olmuş ulusal ve uluslararası firmalarında yöneticilik yapmakta olan bölüm mezunları, ayrıca MIT ve Cambridge gibi dünyanın en ünlü üniversitelerinde lisansüstü programlara da kabul almaktadırlar.