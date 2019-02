Elektronik sìgara ürünlerinin çeşitlenmesi, farklı türde e-likitlerin üretilmesi sürecini de tetikledi. Özellikle mod elektroník sígara kullanıyorsanız “premium likit” kelimesi size diğer insanlardan çok daha anlamlı gelebilir. Elbette premium e-likit denilince akla ilk gelen üreticilerden bir tanesi de her aroması ile olay olan Cuttwood. Bugün Cuttwood likit, e-sigara kullanan her kullanıcının yakından tanıdığı bir ürün. Peki Cuttwood likit nasıl üretiliyor? Neden bu kadar popüler? En önemlisi de her kullanıcının ilk tercihi Cuttwood Likit neden çok seviliyor?

Her Kullanıcının Gözdesi: Cuttwood Likit

Cuttwood, merkezi ABD California’ da bulunan bir premium e-likit üreticisi. Firma, elektronik sigara müdavimleri tarafından 10 farklı ve özgün elektronik sigara likiti aroması ile tanınıyor olsa da iki premium elektronik sigara likiti ile gönüllere taht kurmuş durumda. Bu Cuttwood likit içerikleri ballı Graham Krakeri, kavrulmuş fındık, muz ve süt kreması aromalarının bir araya getiren Cuttwood Boss Reserve, diğeri ise çilek ve birbirinden farklı krema aromalarının birleştirilmesi ile üretilen olan Unicorn Milk. Diğer Cuttwood likit içeriklerinde olduğu gibi Boss Reserve ve Unicorn Milk’ in en çok taklit edilen premium e-likit aromaları olduğunu belirtmekte fayda var.

Premium e-likit üretmenin yanında kendisine has bir elektronik sigara kültürünün yaygınlaşması için de çalışan Cuttwood, dünya çapında tanınan ve talep edilen bir elektronik sigara likiti üreticisi. Yine diğer pek çok elektronik sigara üreticisinin yaptığı gibi sağlıklı koşullarda, kalite ve sâğlık standartlarına uyarak üretim yapan firma, ISO 7 temizlik sertifikasına ve ISO 9001 kalite sertifikasına da sahip. Özetle Cuttwood likit içeriklerinin çok seviliyor ve bir o kadar da taklit ediliyor olması boşuna değil.

Premium Likit Denilince Akla “O” Geliyor

Dünya çapındaki e-sigara kullanıcılarına 10 farklı aroma ile premium e-likit üreten Cuttwood nikotin değerleri 0 ile 12 mg arasında değişen ürünlere sahip. Genellikle 30 ML, 60 ML, 120 ML’ lik şişelerde saklanan premium elektronik sigara likit içerikleri 70 VG ve 30 PG oranına sahip. Bu oran günümüzde firmanın rakibi konumundaki pek çok üreticiden biraz daha düşük olsa da, hem boğaz vurumu hem de yoğun buhar elde etmek için ideal. 10 ML’ lik şişeli versiyonu sadece Avrupa’ da satışa sunulan Cuttwood’ un premium e-likit aromaları da firmanın kendisi gibi oldukça özgün ve kendisine has bir çizgiye sahip.

Boss Reserve ve Unicorn Milk dışında; Mega Melons (mango, papaya ve karışık tropikal meyve), Sugar Drizzle (yoğunlaştırılmış tatlı krema ve tarçın), Bird Brains (meyveli mısır gevreği), Tobacco Trail (tatlı tütün ve bal), Mr. Fritter (yeşil elma ve tarçın), Manic Mint (menthol) Livid Lime (lime / misket limonu), Outrage Orange (portakal) gibi farklı aromalarla premium e-likit kullanıcılarının ağızlarını tatlandıran firma ürünlerini tamamen elle üretiyor ve buna ek olarak ürünlerinde tamamen en kaliteli malzemeleri kullanıyor. Tüm bu kalite ve aroma standartları, Cuttwood Likit söz konusu olduğunda diğer e-likitlerin geride kalmasına neden oluyor.

Taklidi Bol Cuttwood Likit Efsaneleri: Boss Reserve Ve Unicorn Milk

Cuttwood Likit denilince akla ilk gelen isimler Boss Reserve ve Unicorn Milk oluyor. Elbette elektronik sigara dünyasında da şöhretin bir bedeli var: popüler ve sevilen premium elektronik sigara likiti içeriklerinin tarifi kısa zamanda pek çok kullanıcı tarafından çözülüyor ve e-likit tariflerinin yayınlandığı sitelerdeki yerlerini alıyorlar. Ülkemizdeki elektronik sigara kullanıcıları tarafından “evyap likit” olarak bilinen bu ürünler “DIY E-liquid” olarak biliniyor. Ancak sadece kişiler değil bazı firmalar da isimler üzerinde biraz değişiklik yaparak bu popüler premium likit içeriklerinin “benzer” ürünlerini satışa sunabiliyorlar.

Cuttwood likit efsanelerinin başına gelenler ilk değil. Elektronik sigara pazarının giderek büyüdüğü ilk yıllarda Natura tarafından üretilen “Buba’s Bounty” aroması çok sevilince Hexocell “Baba’s Bounty” adıyla aynı aromaya sahip bir e-likit içeriği piyasaya sürdü. Aynı şekilde Marlboro sigaraların aromasına sahip olan Maxboro da e-sigara dünyasının taklit ettiği aromalardan bir tanesiydi.

Her ne kadar Cuttwood Likit veya başka markalı premium elektronik sigara likit içerikleri taklit edilip satılsa da kullanıcıların orijinalleri pahalı olan bu ürünleri deneme fırsatı sunuyorlar. Ancak günümüzde birbirinden enfes ve orijinal Cuttwood Likit içeriklerini bulabileceğiniz tedarikçiler de mevcut.

Günümüzde başta Cuttwood’ un maruz kaldığı taklit aromaların iyi ve kötü tarafları var. Yani iki yüzlü bir madalyondan söz ediyoruz. Cuttwood Likit veya diğer popüler markaların taklit aromalarını içeren e-likit içerikleri e-sigara kullanıcılarının bu aroma ve premium e-likit içeriklerini denemesini sağlıyor. Diğer yandan kötü niyetli kullanıcılar orijinal markanın şişe ve aromasını taklit ederek ellerindeki klon ürünü “orijinal” fiyatı ile tüketiciye sunuyorlar. bu durumda orijinal Cuttwood Likit içeriği bulmak, elektronik sigara kullanıcıları açısından son derece yorucu ve zorlu bir süreç haline geliyor.

Yine de çaresiz değilsiniz çünkü işini iyi yapan elektronik sigara siteleri de var ve bu sitelerden orijinal Cuttwood Likit tedarik edebilir veya orijinal likit aromasını taşıyan kaliteli klon ürünleri çok daha hesaplı bir fiyattan satın alabilirsiniz. Öncelikle kötü niyetli ve sahte Cuttwood likit satan satıcılara karşı neler yapabileceğinizden söz edelim.

Sahte Cuttwood Likitlerden Uzak Durmak…

Öncelikle bazı evyap likit üreticilerinin daha makul fiyatlarla popüler Cuttwood Likit aromalarını sunduklarını belirtelim. Ancak kötü niyetli satıcılar bu klon aromaları orijinal fiyatından satıyorlar. Neyse ki kötü niyetli e-sigara sitelerine karşı yapabileceğiniz pek çok şey var. Bunlar şu şekilde;

> Cuttwood’ un Resmi Web Sitesinden Premium E-Likitlerin Aroma, Şişe Tipi, Şişe Boyutu Hakkında Bilgi Sahibi Olun

> Size Orijinal Fiyattan Sahte Cuttwood Likit Satan E-Sigara Sitelerini İnternetteki Şikayet Yönetimi Sitelerine Yazmaktan ve Onları Sosyal Medyada İfşa Etmekten Çekinmeyin.

> Orijinal Cuttwood Likit Fiyatları Hakkında Bilgi Sahibi Olun Ve Aşırı Ucuz Fiyatlı Ürünlerin Sağlıklı – Orijinal Olmadığını Bilin.

> Güvenilir E-Sigara Sİtelerini Tercih Edin. Eğer Güvenilmez, İrtibat Numarası Vermeyen Veya Çağrılarınıza Dönmeyen Sitelerden Alışveriş Yapmayın. Çünkü İşini İyi Yapsın – Yapmasın Hiçbir E-Sigara Sitesi E-Likit Ürünlerinin İadesini Kabul Etmez.

Orijinal Cuttwood Likit Nereden Bulabilirsiniz?

Eğer uygun fiyatlarla orijinal Cuttwood Likit almak isterseniz elektroniksigarashop.org adresini ziyaret edebilirsiniz. Sitenin blog kısmında aynı zamanda klon e-likit ve klon e-sigara sorgulaması nasıl yapılır içeriklerine göz gezdirerek önlem alabilirsiniz. Sitede aynı zamanda “Boss Reserve” ve “Unicorn Milk” aromalarına sahip kaliteli “taklit” e-likit içerikleri de premium e-likit içeriklerinden daha hesaplı fiyatlarla satılıyor.

E-likit, premium e-likit ve benzeri ürünlerde değil, stoklarında bulunan elektronik sigara ürünleri konusunda da oldukça hassas davranan elektroniksigarashop.org, ülkemizdeki e-sigara kullanıcılarının ilgi ve sevgisi ile daha da büyüyor.

İşinii iyi yapan bir siteden orijinal Cuttwood Likit almak isterseniz yapmanız gereken linke tıklamak ve sipariş vermek!