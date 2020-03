COVID-19 için alınan sağlık ve ekonomik önlemler duyurusu

İktisatbank sosyal medya hesabı üzerinden sağlık ve ekonomik önlemler duyurusunda bulundu.

Açıklamaya göre:

Değerli Müşterilerimiz,

Tüm dünya ile birlikte girdiğimiz COVID-19 virüs savaşında sağlık tedbirleri başta olmak üzere çeşitli tedbirler süratle alınmaya başlanmıştır.

Bankanız olarak önceliğimiz sağlığınızdır. Ekonominin üzerine binen yük her birey tarafından hissedilirken, bu yükün hafifletilmesi için kar amacı olmadan bütün mali imkanlarımızı sizinle paylaşmak rehberimiz olacaktır. Öncelikli olarak sağlık açısından, sonra da ekonomik açıdan hep beraber süratle adapte olabilmemiz önemlidir. 29 Mart itibarı ile aldığımız önlemleri aşağıda özetlemek isteriz.

SAĞLIK AÇISINDAN ALINAN TEDBİRLER

Bugüne kadar şubelere gelmenizi konforlu kılmak için uğraşırken, sağlığınız için bir müddet şubelere gelmeden hizmet alabilmeniz için gayretle çalışacağız. Şubelere çok acil olan durumlar dışında gelmemenizin sağlığınız için önemli olduğunu hatırlatmak isteriz. Unutmayın, mesafe hayat kurtarır.

Aşağıdaki sağlık önlemlerinde herhangi bir zaafiyet görmeniz ya da iyileştirme öneriniz olması halinde, hiç vakit kaybetmeden iktisatbank.com/iletisim adresindeki formu doldurmanız yeterlidir.

1. Şubeye gelmeden mevduat işlemlerinizi kolaylıkla yapabilmeniz için, internet şube mevduat faiz oranlarımız şubede alabileceğiniz faiz oranlarından daha avantajlı bir seviyeye çıkarılmıştır. Gönül rahatlığıyla internet şube üzerinden yeni mevduat açılışlarınızı ve yenilemelerinizi yapabilirsiniz.

2. Döviz alım satım işlemlerinizi güvenilebilir bir şekilde ve evinizin konforunda, en avantajlı fiyatlarımızla yapabilmenizi sağlamak istiyoruz. Bu amaçla, internet şubede yer alan döviz alım satım fiyatlarımızı, şubelerde alacağınız fiyatlardan daha iyi bir seviyede tutacağız. İktisatbank’ın hazırladığı özgün piyasa yorumlarını ise iktisatbank.com/hazine-bulteni adresinden takip etmeye devam edebilirsiniz.

3. Kapalı ortamlarda kalabalık olmasını önlemek için, müşterilerimizi içeriye birer birer alıyor, her işlemden sonra gerekli dezenfekte işlemlerini yapıyoruz. Hem içeride hem dışarıda sağlıklı bekleme mesafelerini yerlere işaretlediğimiz noktalarla belirliyor, içeride ve dışarıdaki bir görevlimiz ile sizlere yardımcı oluyoruz.

4. Bütün nakit ihtiyaçlarınız için ATM, SmartCard Banka Kartı ve Kredi Kartlarını kullanmanızı, para ve kart ile her temasınızı eldiven giyerek yapmanızı ya da temastan sonra ellerinizi 20 saniye boyunca iyice yıkamanızı veya dezenfekte etmenizi, dışarıdayken hiçbir surette yüzünüze veya gözünüze dokunmamanızı hatırlatırız. Ayrıca beklediğiniz her kuyrukta aklınızda bulunmasını rica ederiz, mesafe hayat kurtarır.

5. Western Union işlemleri iki haftadır sadece randevu ile yapılmaktadır. Bu sistem hem bekleme sürelerini azaltmakta, hem de kalabalık oluşmasını engellemektedir. Uygulanan bu randevu sistemi sağlık açısından çok önemli olduğu için, diğer şube hizmetlerini de kapsayacak şekilde geliştirilmektedir.

6. Personelimizin yarıdan fazlasının evden çalışması için gerekli altyapı çalışmaları tamamlanmış olup, mümkün olduğu kadar çok personelimizin işe gelmemesini ve izole kalmasını sağladık. Bu nedenle bazı işlemleriniz geç sonuçlanabilir ya da daha sonra yapılmak üzere ertelenebilir. Anlayışınızdan dolayı teşekkür ederiz.

7. Personelin kıyafet hijyen koşullarının daha rahat sağlanması için, banka içi serbest kıyafet uygulamasına geçtik. Daha rahat görünüşümüz, hijyen açısından daha tedbirli olabilmek içindir.

EKONOMİK AÇIDAN ALINAN TEDBİRLER

Aşağıdaki iyileştirmeler standart olarak uygulanacaktır. Bu kolaylıklar sizin ihtiyaçlarınıza cevap vermeyebilir. Bu durumda özel esneklik taleplerinizi doğrudan iktisatbank.com/iletisim adresinden tarafımıza bildirmenizi rica ederiz.

Kredi Kartları İyileştirmeleri:

1. Kredi kartlarına uygulanacak borç faiz oranını aylık %1’e düşürdük.

2. Nisan-Haziran ayları arasında ek gecikme faizi uygulamasını kaldırdık.

3. Bu dönemde temel ihtiyaçlarınıza kesintisiz erişebilmeniz için kredi kartı limitinizi %25 artırıyoruz. Limit artışı istemiyorsanız iktisatbank.com/iptal adresindeki formu doldurmanız yeterli olacaktır.

4. 26 Mart – 26 Nisan tarihleri arasındaki akaryakıt, gıda ve sağlık sektörlerindeki kredi kartı harcamaları, bir sonraki ekstrenize faizsiz ve masrafsız aktarılacaktır.

5. Kredi kartı asgari ödeme tutarı %20’den, %1’e indirilmiştir. Nisan, Mayıs ve Haziran ekstrelerinizin ödeme gününde borcunuzun %1’ini yatırmanız yeterli olacaktır.

Faiz Ertelemeleri

Faaliyetine devam eden ve etmeyen, ticari ve bireysel tüm müşterilerimizin Türk Lirası ve Yabancı Para borçlu cari hesaplarına işlenecek olan 31 Mart tarihindeki faiz tahakkukları, faize faiz işletmeksizin otomatik olarak 30 Haziran’a ertelenmiştir.

Taksit Ertelemeleri

Tüm müşterilerimizin Türk Lirası ve Yabancı Para taksitli kredilerinin vadesi 3 ay uzatılacak olup, 3 aylık taksit ödemeleri otomatik olarak ertelenecektir, ekstra bir şey yapmanıza gerek yoktur. Bu durumda, bir sonraki taksitiniz 3 ay sonra aynı gün başlayacaktır. Ertelemeden kaynaklanan faiz kalan taksitleriniz üzerine eşit olarak yansıtılacaktır. Taksitlerinizi erteleme yapmadan ödemek istiyorsanız, iktisatbank.com/iptal adresindeki formu doldurmanız yeterlidir.

Ücretsiz İşlemler

Nisan başından Haziran sonuna kadar aşağıdaki işlemler ücretsizdir.

– İnternet veya mobil şubeden yapacağınız tüm yurtiçi Türk Lirası ve Yabancı Para transferleriniz

– Hesaplarınıza gelen EFT ve havaleler

Gelişmeler yakın olarak takip edilecek, ihtiyaç oldukça gereken ek önlemler ayrıca duyurulacaktır.

Saygılarımızla,

İktisatbank