Corona virüs hakkında doğru bilinen 14 yanlış

Corona virüs salgını nedeniyle yaşanan sanal bilgi kirliliği sonucu halk sağlığı açısından riskli veya zararlı olabilecek yöntem ve önerilerin hızla yayıldığını belirten Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Prof. Dr. Levent Doğancı, “Doğru ve yanlışın ayırt edilebilmesi için bilgi kaynaklarımız DSÖ, Sağlık Bakanlığı (SB), Center for Disease Control and Prevention (CDC), European CDC (E-CDC), Food and Drug Administration (American FDA) gibi her biri kendi çapında bilimsel yetkinliği kanıtlanmış olan kaynaklar olmalıdır” diyor.

Prof. Doğancı, corona virüs ile ilgili özellikle sosyal medyada dolaşan yanlış bilgileri 14 maddede şöyle sıralıyor: