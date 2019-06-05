Çekya’da komünizm sonrasının en büyük protestosu: AB fonlarından kar eden Başbakan Babiş’in istifası için yürüdüler
Çek Başbakanı Babiş, hala holdinginden kar ettiği için şirketlerine verilen milyonlarca euroluk AB fonlarının geri istenildiğinin ortaya çıkmasıyla zorda. Dün Prag’da on binler Babiş’in istifası için yürüdü.
Çek başkenti Prag’da dün 120 binden fazla kişi Başbakan Andrej Babiş’in istifası talebiyle sokaklara döküldü. ‘Komünist yönetimin 1989’da bitişinden beri düzenlenen en büyük protesto’ olarak değerlendirilen eylemde, “İstifa! İstifa!”, “Utanç, Utanç!” sloganları atılırken “Babiş cezaevine”, “Başbakan mı suçbaşkanı mı” pankartları açıldı. Yargı sürecinin engelleneceği kaygısından hareketle Babiş’in giderken yeni atadığı adalet bakanını da beraberinde götürmesi istenildi.
Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen ‘Demokrasi için milyon dakika’ adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere “Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan’ın yaşadığı ‘çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına’ rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi.
Tens of thousands of Czechs hit the streets of Prague to demand resignation of billionaire Prime Minister Andrej Babis pic.twitter.com/4hjbRoQ1rJ
— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 5, 2019
Geçmişte komünistken Çekya’nın en zengin ikinci adamı haline gelen Babiş (64), popülist ‘Evet’ partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti.
Ardından geçen cuma günü Çek basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB’nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon euronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi.
KARIN GİTTİĞİ TEK HAK SAHİBİ
Babiş başbakan olmasından iki ay önce kendisine ait olan ve gıda, kimyasal, medya sektöründe yatırımları bulunan Agrofert holdingi iki vakfa devretmişti. Ama rapora göre vakıfların tek hak sahibi olarak başbakan makamında hala holdingden kar payı almakta olduğundan, şirketlerine verilen tüm AB sübvansiyonlarının geri ödenmesi talep edilmekteydi.
İSTİFAYI REDDEDİYOR
Raporda “Vakıfların karar verme mekanizması üzerine belirleyici etkisi olan Başbakan, bu sebepten çıkar çatışması içinde” vurgusu yer alıyor. Babiş ise basına sızan rapor için ‘pis bir yalan’ diyor ve istifa etmeyi reddediyor.
ŞİMDİLİK KOLTUĞU SAĞLAM
Cumhurbaşkanı Miloş Zeman savcıların resmen iddianame hazırlaması halinde bile Babiş’i görevden almayacağını söyledi. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sosyal Demokratlar da Babiş’ten desteklerini çekmeye şimdilik yanaşmıyor. Üstelik geçen ayın sonunda düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de kendisinin ‘Evet’ partisi yüzde 21.2 oyla birince geldi.