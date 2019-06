Çekya’da komünizm sonrasının en büyük protestosu: AB fonlarından kar eden Başbakan Babiş’in istifası için yürüdüler

Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen ‘Demokrasi için milyon dakika’ adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere “Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan’ın yaşadığı ‘çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına’ rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi.

Tens of thousands of Czechs hit the streets of Prague to demand resignation of billionaire Prime Minister Andrej Babis pic.twitter.com/4hjbRoQ1rJ

— TRT World Now (@TRTWorldNow) June 5, 2019