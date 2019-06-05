Çekya’da komünizm sonrasının en büyük protestosu: AB fonlarından kar eden Başbakan Babiş’in istifası için yürüdüler

Nisan sonundan beri her hafta protesto düzenleyen ‘Demokrasi için milyon dakika’ adlı oluşumdan Benjamin Roll, göstericilere “Babiş, bize her hafta onu protesto etmemiz için yeni bir neden veriyor. Biz de bıktık” diye seslendi. Oluşumun yöneticisi Mikulas Minar, Başbakan’ın yaşadığı ‘çıkar çatışmaları ve kişisel sorunlarına’ rağmen hala ülkeyi yönetmesinin normal olmadığını dile getirdi.

Geçmişte komünistken Çekya’nın en zengin ikinci adamı haline gelen Babiş (64), popülist ‘Evet’ partisinin lideri sıfatıyla yolsuzlukla mücadele ve Avrupa Birliği (AB) şüpheciliği üzerinden seçim kampanyası yürüterek 2017 yılında başbakan seçilmişti.

Nisan ayında polisin Babiş hakkında AB sübvansiyonlarında yolsuzluk suçlamasıyla kovuşturma başlatması adalet bakanı değişikliğine yol açtı.

Ardından geçen cuma günü Çek basınına sızan 71 sayfalık Avrupa Komisyonu raporundan, AB’nin sübvansiyon olarak verilen en az 17.5 milyon euronun Babiş tarafından geri ödenmesini talep ettiği öğrenildi.

KARIN GİTTİĞİ TEK HAK SAHİBİ

Babiş başbakan olmasından iki ay önce kendisine ait olan ve gıda, kimyasal, medya sektöründe yatırımları bulunan Agrofert holdingi iki vakfa devretmişti. Ama rapora göre vakıfların tek hak sahibi olarak başbakan makamında hala holdingden kar payı almakta olduğundan, şirketlerine verilen tüm AB sübvansiyonlarının geri ödenmesi talep edilmekteydi.

İSTİFAYI REDDEDİYOR

Raporda “Vakıfların karar verme mekanizması üzerine belirleyici etkisi olan Başbakan, bu sebepten çıkar çatışması içinde” vurgusu yer alıyor. Babiş ise basına sızan rapor için ‘pis bir yalan’ diyor ve istifa etmeyi reddediyor.

ŞİMDİLİK KOLTUĞU SAĞLAM

Cumhurbaşkanı Miloş Zeman savcıların resmen iddianame hazırlaması halinde bile Babiş’i görevden almayacağını söyledi. Koalisyon hükümetinin küçük ortağı sosyal Demokratlar da Babiş’ten desteklerini çekmeye şimdilik yanaşmıyor. Üstelik geçen ayın sonunda düzenlenen Avrupa Parlamentosu (AP) seçimlerinde de kendisinin ‘Evet’ partisi yüzde 21.2 oyla birince geldi.