Yaşam

Canev Tatar’dan Mutluluğu Yaratmak raflarda

19 Aralık 2019

“Kalbindeki Cevap” ve “Kalbindeki Cesaret” isimli kitaplarıyla çocukların sevgisini kazanan Canev Tatar, bu kez yetişkinler için hazırladığı özgün çalışması Mutluluğu Yaratmak ile karşımıza çıktı.

Bu kitap okuru mutlu olmak, paylaşmak, korkular, ilişkiler, an’da kalmak ve bir olmak üzerine, yalın ve essiz bir yolculuğa çıkarıyor. Mutluluğu, yaratıp, yaşayabileceğimizi gösteriyor.

Canev Tatar hakkında

Kıbrıslı Türk bir ailenin kızı olan Canev, İstanbul’da doğdu. Çocukluğundan beri kendini çizerek ve yazarak ifade etmeyi seviyor. İngiltere’de University of the Arts London, Animasyon bölümünden mezun oldu. Yazıp resimlemiş olduğu Altın Kitaplar Yayınevi’nden yayımlanmış iki çocuk kitabı var. Şu an Kıbrıs’ta yaşıyor. Yazıp çizdikleri ile sevginin mesajlarını yaymak ve dünyayı daha güzel bir yer haline getirmek için çalışıyor.



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Havadis Gazetesi, 14 Şubat 2009 tarihinde ilk kez okuyucusu ile buluştu. Her geçen gün artan trajı ile LİDER gazete olarak sizlere ulaşmaya devam ediyor. İletişim: [email protected]
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