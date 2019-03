Brexit anlaşması reddedildi

Avrupa Komisyonu Başkanı Jean-Claude Juncker (solda), Avrupa Konseyi Başkanı Donald Tusk (ortada) ve AB’nin Brexit Müzakerecisi Michel Barnier (sağda), dün Brexit anlaşmasının İngiltere Parlamentosu’nda reddedilmesinin ardından benzer mesajlar paylaşarak sorumluluğun İngiltere’deki milletvekillerinde olduğunu ifade etti.

İngiltere Başbakanı Theresa May’in Brüksel ile yürüttüğü müzakereler sonrası parlamentoya sunduğu Avrupa Birliği’nden (AB) çıkış (Brexit) anlaşması bir kez daha milletvekilleri tarafından reddedildi.

Oylamanın ardından AB liderlerinin tepkisi hızlı ve koordinasyon içerisinde oldu.

AB liderleri bu sonucu bir taraftan bekliyor bir taraftan da olacaklardan dolayı endişe ediyordu.

Avrupalı siyasiler oylamadan sonra art arda paylaştıkları Twitter mesajlarında ne kadar büyük bir hayal kırıklığı içinde olduklarını söyledi, hem AB içerisindeki İngiltere vatandaşlarının hem de İngiltere’deki AB vatandaşlarının büyük bir belirsizliğe itildiğine vurgu yaptı, şirketlerin önlerini göremez hale geldiğini hatırlattı.

Kısacası, Avrupalı siyasilere göre dün İngiltere parlamentosunun Brexit anlaşmasını reddetmesiyle birlikte İngiltere AB’den anlaşmasız bir şekilde ve düzensiz bir biçimde ayrılmaya bir adım daha yaklaşmıştı.

AB’nin Brexit müzakerecisi Michel Barnier, paylaştığı Twitter mesajında durumu şöyle özetliyordu: “AB, ayrılma anlaşmasının kabulü için elinden gelen her şeyi yapmıştır. Bu açmaz sadece İngiltere içinde çözüme kavuşturulabilir. ‘Anlaşma olmadan çıkış’ hazırlıklarımız artık her zamankinden daha önemli hale geldi”

The EU has done everything it can to help get the Withdrawal Agreement over the line. The impasse can only be solved in the #UK. Our “no-deal” preparations are now more important than ever before.

— Michel Barnier (@MichelBarnier) March 12, 2019